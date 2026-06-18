Dünya siyaset tarihine geçecek diplomatik süreç nihayete erdi. Haftalardır süren yoğun görüşmelerin ardından ABD ve İran, aralarındaki buzları eritecek mutabakat zaptını resmen yürürlüğe koydu. Beyaz Saray, sürecin en dikkat çekici anlarından birini paylaşarak, Başkan Trump’ın G7 Zirvesi için bulunduğu Fransa’da imza attığı görüntüleri dünyaya duyurdu.

Versay’dan Gelen Tarihi Görüntü

Fransa’nın ev sahipliğindeki G7 Liderler Zirvesi, sadece ekonomik değil, tarihi bir siyasi ana da tanıklık etti. Versay Sarayı’nda düzenlenen akşam yemeği sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanında anlaşmayı imzalayan Trump’ın o anları, salondaki davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu adımı "doğru ve tarihi bir hamle" olarak nitelendirerek, "Bu mutabakat, kalıcı barışın yolunu açacak, Hürmüz Boğazı’nı yeniden dünya ticaretine kazandıracak ve enerji fiyatlarında beklenen düşüşü tetikleyecektir" dedi.

Tahran’dan İlk Resmi Açıklama

Anlaşmanın nihai hale geldiğini duyuran İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, imza sürecinin dijital ortamda tamamlandığını teyit etti. Bekayi, "Anlaşma metni, her iki tarafın en üst düzey yetkililerince imzalanarak resmen yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

İsviçre'de yapılması planlanan fiziksel törenin iptal edildiğini belirten Bekayi, devlet başkanlarının doğrudan dijital imzasıyla taahhütlerin "ihlal edilemez" bir ağırlık kazandığını vurguladı. Bekayi, metnin özellikle Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yaptığını belirterek, "Önümüzde zorlu bir uygulama süreci var; karşı tarafı taahhütlerine bağlı kalmaya mecbur bırakmalıyız" uyarısında bulundu.

60 Günlük "Nükleer ve Yaptırım" Takvimi

Mutabakatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler için 60 günlük bir takvim başladı. İran tarafı, konuların hassasiyeti ve karmaşıklığı nedeniyle bu sürenin oldukça mantıklı olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde esnetilebileceğini belirtti.

"İslamabad Mutabakatı"nın Detayları

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, girişimin "İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırıldığını ve bölgesel istikrar için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şerif’in açıklamalarına göre;

Hürmüz Boğazı: İran tarafından derhal yeniden açılacak.

Deniz Ablukası: ABD tarafından derhal kaldırılacak.

Süreç: 19 Haziran 2026 tarihinde İsviçre'de Katar'ın arabuluculuğunda teknik düzeydeki görüşmelerin startı verilecek.

Şerif, diplomatik çözüm iradesinden ötürü ABD ve İranlı yetkililere teşekkürlerini sunarken; Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar’ın barış sürecine sunduğu değerli katkılara özel bir parantez açtı.