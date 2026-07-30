Emeklilik planı yapan çalışanlar için maaş hesaplama detayları yeniden öne çıktı. Emekli aylığı miktarında sadece çalışma süresi veya prim günü değil; prime esas kazanç tutarı, aylık bağlama oranı, enflasyon verileri ve dilekçe tarihi doğrudan rol oynuyor.

EMEKLİ MAAŞI HESABINDA DİKKATE ALINAN 3 DÖNEM

Mevcut mevzuata göre emekli aylığı hesaplaması tek bir sistem üzerinden yapılmıyor. Çalışma hayatı üç ayrı döneme ayrılarak değerlendiriliyor:

1999 öncesi dönem: Aylık bağlama oranlarının en yüksek olduğu yıllar olarak dikkate alınıyor.

1999 - 2008 arası: Farklı bir güncelleme katsayısı ve gelişme hızı hesaba katılıyor.

Ekim 2008 sonrası: Güncel sistem kuralları ve aylık bağlama oranları geçerli oluyor.

Her üç döneme ait hesaplama ayrı ayrı gerçekleştirilip birleştirilerek nihai emekli aylığı tutarı belirleniyor.

AYLIK MİKTARINI BELİRLEYEN 4 TEMEL KRİTER

Emekli maaşının yüksek olmasını sağlayan ana faktörler şu şekilde sıralanıyor:

Prime Esas Kazanç (PEK): Çalışma süresince bildirilen brüt maaş seviyesi.

Aylık Bağlama Oranı (ABO): Toplam prim gününe göre belirlenen oran.

Güncelleme Katsayısı: Yıllık enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarına dayanan katsayı.

Ek Ödemeler: İkramiye, prim ve düzenli ek ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmesi.

Eş zamanlı olarak birden fazla iş yerinde sigortalı çalışılması durumunda toplam prim günü artmasa da prime esas kazanç toplamı yükseldiği için emekli maaşına olumlu yansıyor.

2026 İLE 2027 YILLARI ARASINDAKİ FARK

Uzman değerlendirmelerine göre, emeklilik dilekçesinin verildiği yıla bağlı olarak uygulanan güncelleme katsayıları değişiklik gösteriyor:

2026 Yılı Dilekçeleri: 2025 yılı enflasyon ve büyüme verileri baz alınarak hesaplanan güncelleme katsayısının 1,3197 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2027 Yılı Dilekçeleri: İlerleyen döneme ait beklentiler doğrultusunda tahmini güncelleme katsayısının 1,2714 civarında kalacağı öngörülüyor.

Bu veriler doğrultusunda, 2026 yılı içerisinde emeklilik başvurusunda bulunmanın, katsayı farkı nedeniyle aylık bağlama tutarına doğrudan avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.