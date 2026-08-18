İspanya'nın Endülüs bölgesi Cádiz iline bağlı Arcos de la Frontera kasabasında bulunan Castillo de Arcos de la Frontera, 7,9 milyon euro bedelle satışa sunuldu.

Daily Mail'in haberine göre kale, 1922'den bu yana ilk kez Sotheby's aracılığıyla satışa çıkarıldı. Yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alana yayılan tarihi yapı, bugün Tamaron Santiago de Mora-Figueroa Markizi'nin mülkiyetinde bulunuyor. Guadalete Nehri'ne bakan yüksek bir uçurumun üzerinde konumlanan kale, bölgenin en dikkat çekici tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

ÖNCE KALE SONRA SARAY OLARAK KULLANILDI

İlk olarak savunma amacıyla inşa edilen Castillo de Arcos'un geçmişi 11. yüzyıla kadar uzanıyor. Yapı, 14. yüzyılda ise Arcos Dükleri için kullanılacak görkemli bir konut sarayına dönüştürüldü.

Etrafı surlarla çevrili olan kompleksin içerisinde geniş avlular, bahçeler ve tarihi dokusunu koruyan yaşam alanları bulunuyor. Surların arkasında yer alan bahçe ve avlu düzeni, yapıya şehir merkezinin ortasında oldukça özel ve sakin bir atmosfer kazandırıyor.

60 ODALI TARİHİ MÜLK

Kalenin içerisinde 12 yatak odası ve 10 banyo da dahil olmak üzere toplam 60 oda bulunuyor. Tarihi yapının dikkat çeken bölümleri arasında uzun bir kütüphane, tonozlu tavanlar ve çevredeki manzarayı panoramik şekilde gören bir teras da yer alıyor.

Kompleksin merkezinde mersin çalıları ve uzun servi ağaçlarıyla çevrelenen geniş bir peyzaj alanı bulunurken, ikinci kemerli avlu da yapının saray niteliğini tamamlıyor.

TARİHİ DOKUSU ÖZENLE KORUNDU

Castillo de Arcos, son yüzyıl içerisinde çeşitli restorasyonlardan geçirildi. Yapılan çalışmalar sırasında binanın tarihi karakterinin korunmasına özen gösterildi. Günümüzde normal şartlarda ziyaretçilere kapalı olan kale, yılda dört kez düzenlenen özel halka açık günlerde ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu günlerde turistler, yüzyıllardır ayakta kalan yapının etkileyici dış cephesini yakından görebiliyor.