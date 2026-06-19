ABD'nin New York eyaletinde yer alan tarihi Fort Ticonderoga kalesinin Liberty Hill bölgesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında büyük bir arkeolojik keşif yapıldı. Arkeologlar, askerlerin 1776 yılında Bağımsızlık Bildirgesi'ni bu kalede duymalarından yaklaşık 250 yıl sonra, o dönem kurulan Kıta Ordusu kampından kalma 500'den fazla tarihi esere ulaştı.

BULUNAN ESERLER HANGİ DÖNEME VE KİMLERE AİTTİR?

Stratejik bir tepe üzerinde yürütülen kazılarda ateşli silah parçaları, havan topu mermisi kalıntıları, dökme demir kazan parçaları, kılıç kabzası koruyucusu ve alay ceketi düğmeleri çıkarıldı. Bu askeri malzemelerin yanı sıra, o dönem kampta kullanılan ve "kalemlik" olarak bilinen taşınabilir bir mürekkep hokkasının kapağı da bulunan önemli objeler arasında yer alıyor.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında bu malzemeleri incelemeye ve koruma altına almaya devam ediyor. Temizlik ve restorasyon süreçleri tamamlandıktan sonra, tarihi eserlerin günümüzde yaşayan bir tarih müzesi olarak faaliyet gösteren Fort Ticonderoga'da kalıcı olarak sergilenmesi planlanıyor.

STRATEJİK KALENİN TARİHSEL ÖNEMİ NEDİR?

Liberty Hill bölgesi, Bağımsızlık Savaşı'ndan önce Fransız ve Kızılderili Savaşı sırasında Carillon Heights adıyla biliniyordu. Bölge, 8 Temmuz 1758'de Fransız ve İngiliz birlikleri arasında son derece kanlı bir çatışmaya sahne oldu. Yeni keşfedilen bazı objelerin bu eski savaşa ait olduğu düşünülüyor ve bu durum tepenin askeri önemini bir kez daha kanıtlıyor.

İlk olarak 1755 yılında Fransızlar tarafından inşa edilen kale, nehir ve göl ulaşımlarına yakınlığı sebebiyle tarih boyunca sürekli el değiştirdi. İngilizler, vatanseverler ve ardından tekrar İngiliz kuvvetleri tarafından ele geçirilen kale, en son Saratoga Savaşı'nın ardından İngiliz birliklerinin geri çekilirken geride kalan her şeyi imha etmesiyle büyük bir yıkıma uğradı.