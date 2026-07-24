Kazılar, Chester Crown Courts binasının bulunduğu alanda gerçekleştirildi. Arkeologlar, kalenin önünde yer alan derin savunma hendeğini aşmak için inşa edilen köprünün taş temellerine ulaştı. Bugüne kadar yalnızca tarihi belgelerde varlığından söz edilen yapının ilk kez fiziksel kalıntılarıyla doğrulanmış olması, keşfi daha da önemli hale getirdi.

ORTA ÇAĞ KALESİNE GİDEN ANA GEÇİŞ YOLUYDU

Uzmanlara göre bulunan köprü, ziyaretçilerin ve askerlerin Chester Kalesi'ne ulaşmasını sağlayan ana geçiş noktalarından biriydi. Köprü, kaleyi çevreleyen geniş hendeğin üzerinden geçiyor ve savunma sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyordu.

Arkeolojik incelemelerde köprünün taş ayakları ile mimari kalıntılar detaylı şekilde belgelendi. Elde edilen bulguların, kalenin farklı dönemlerde nasıl genişletildiğini ve giriş düzeninin zaman içinde nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı olması bekleniyor.

KAZILAR KALE TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Chester Kalesi, Norman hükümdarı William the Conqueror'un emriyle 1070 yılında Galler sınırını kontrol etmek ve bölgedeki Norman hâkimiyetini güçlendirmek amacıyla inşa edildi. Yüzyıllar boyunca hem askeri üs hem de idari merkez olarak kullanılan kale, İngiltere'nin en önemli tarihi yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Kazıyı yürüten ekip, ortaya çıkarılan köprü kalıntılarının korunacağını ve ayrıntılı analizlerin devam edeceğini açıkladı. Araştırmacılar, keşfin Chester Kalesi'nin ortaçağdaki savunma yapısı ve ulaşım ağına ilişkin bugüne kadar bilinmeyen birçok ayrıntının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacağını ifade ediyor.