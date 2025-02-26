Bursa'nın Kestel ilçesinde tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap yapıda çıkan yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre Tarihi Kestel Kalesi'nde bulunan ahşap yapıda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Ahşap yapının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.