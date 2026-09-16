Amerika Birleşik Devletleri’nin Detroit kentinde 1886 yılında inşa edilen ve mimari yapısıyla öne çıkan tarihi Sainte Anne Bazilikası, finansal kriz yüzünden kapanmanın eşiğinden döndü. Yıllardır süren aşınmanın ardından mülkün baştan sona restore edilmesi için tam 26 milyon dolarlık dev bir bütçeye ihtiyaç duyuldu. Ancak cemaatin topladığı bağışların 5 milyon dolarda kalması üzerine, tarihi ibadethaneyi korumak adına alışılmadık bir yöntem devreye sokuldu.

TARİHİ KİLİSE 49 LİRAYA KİRAYA VERİLDİ

Yapının restorasyon çıkmazını aşmak isteyen Monsenyör Chuck Kosanke, inşaat devi Pulte ailesinin desteklediği The Catholic Initiative isimli vakıfla masaya oturdu. Yapılan anlaşmayla tarihi kilisenin mülkiyeti ve arazisi vakfa devredildi. Devir karşılığında vakıf, acil yenileme çalışmaları için 30 milyon dolar, gelecekteki bakım süreçleri içinse 20 milyon dolarlık devasa bir fon sağladı. Mülkiyeti devralan vakıf ile başpiskoposluk arasında 200 yıllık kiralama protokolü imzalanırken, cemaatin kiliseyi kullanmaya devam etmesi için yıllık sadece 1 dolar (yaklaşık 49 TL) gibi sembolik bir kira bedeli belirlendi.

VATİKAN MODELİ TÜM ÜLKEYE YAYILIYOR

Tarihi mirası koruma adına atılan bu radikal adım, tescilli yapıların mülkiyetini devrederken işlevini korumasını sağlayan emsal bir model haline geldi. Vatikan tarafından da onaylanan bu sistemin ardından, ABD genelindeki 100’den fazla cemaat temsilcisi benzer krizleri aşmak için girişimlere başladı. Proje yetkilileri, zor durumdaki diğer tarihi okul ve ibadethaneler için de bu yöntemin yakında uygulanacağını belirtiyor.