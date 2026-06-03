The Telegraph gazetesinin resmi raporlarına göre, Güney Galler'deki tarihi yerleşim biriminde sokaklara inen koyunlar nedeniyle kamu düzeni durma noktasına geldi. Sürücülerin görüş açısını kapatarak trafik akışını aksatan, yerel halkın bahçelerindeki bitki örtüsüne zarar veren ve mezarlıkları otlak alanına çeviren hayvanlar nedeniyle Torfaen Belediyesi acil önlem planı başlattı. Yetkililer, bölgedeki çobanları acilen göreve çağırırken, krizi kontrol altına almak adına ekstra bütçeyle çoban işe alımı yapılacağını duyurdu.

VANDALLAR ÇİTLERİ KESTİ, HAYVANLAR KASABAYA İNDİ

Yerel idare tarafından yapılan saha incelemelerinde, koyunların kasaba merkezine inme nedeninin çevredeki tepelerde yer alan güvenlik çitlerinin vandallar tarafından kesilmesi olduğu saptandı.

Belediye Meclis Üyesi Nick Horler konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, başıboş hayvanların yalnızca çevreye ve tarihi dokuya fiziki zarar vermediğini, aynı zamanda ölümlü trafik kazalarına yol açabilecek ciddi bir güvenlik zaafiyeti yarattığını vurguladı. Horler, mevcut durumun hem bölge halkının hem de hayvanların can güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

UNESCO KORUMASINDAKİ BÖLGE İÇİN RESMİ SEÇMELER BAŞLADI

Torfaen Belediyesi, koruma altındaki sit alanının genel bakımını sağlamak ve sürüleri ait oldukları tepelere geri döndürmek amacıyla profesyonel çoban istihdam edileceğini açıkladı.

Çevre Kabinesi Üyesi Mandy Owen, koruma planı kapsamında resmi görüşmelerin süratle devam ettiğini ve görevlendirilecek çoban kadrosu için aday seçmelerinin resmen başladığını duyurdu. Yeni istihdam edilecek görevliler, koyunların kontrolünün yanı sıra UNESCO miras alanı olan Blaenavon kasabasının genel çevre güvenliğinden de sorumlu olacak.