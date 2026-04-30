Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan Edirne'nin önemli tarihi simgelerinden biri olan Makedon Kulesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının aralık ayında başlatılan restorasyon süreçleri tamamlanma aşamasına geldi.
Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılan ve 48 metre yüksekliğe sahip olan kulenin çevresinde, restorasyonla eş zamanlı olarak arkeolojik kazı çalışmaları da gerçekleştirildi. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait katmanların bulunduğu bahçe alanı arkeopark olarak düzenlenirken, tarihi yapının alt katmanlarının müze konseptiyle gezi alanına dönüştürüldüğü bildirildi.
MAYIS AYINDA AÇILACAK
Yaklaşık dört yıldır devam eden restorasyon sürecinin ardından tarihi yapının hem müze hem de seyir terası olarak hizmet vereceği açıklandı.