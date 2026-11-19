Vietnam'ın Nghệ An eyaletindeki Thap Nhạn adlı tarihi kulede 1985 ve 1986 yıllarında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan kutu, 7. veya 8. yüzyıla tarihlendiriliyor. Ülkede bugüne kadar bulunan türünün tek altın Budist kutsal emanet kutusu olarak kabul edilen eser, özel bir sergi alanında ziyaretçilerle buluşturuldu.

BRONZ KUTUNUN İÇİNDEN ALTIN ÇIKTI

Lam Nehri yakınlarında bulunan tarihi kulenin yalnızca temelleri günümüze ulaşabildi. Kazılar sırasında yapının merkezinde, içi oyulmuş ağaç gövdelerinden oluşturulan ahşap bir bölüm keşfedildi. Bu bölümün içinde bronz bir kap bulundu.

Araştırmacılar başlangıçta bronz kabı açmadan korumayı planladı. Ancak kırık bir köşeden içeride daha küçük bir altın kutu olduğu fark edildi.

Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki kutunun uzunluğu 8, genişliği 5, yüksekliği ise 5,5 santimetre olarak ölçüldü. Çatı biçimindeki kapağına altı yapraklı çiçek motifleri, gövdesine ise Budizm'de saflığı ve manevi aydınlanmayı simgeleyen lotus desenleri işlendi.

Kutunun içerisinde iki küçük beyazımsı parça, kül ve yanmış pirinç kalıntıları bulundu. Bu parçaların Budist inancında kutsal kabul edilen emanetler olduğu değerlendiriliyor. Ancak bunların kime ait olduğu bilimsel olarak kesinleştirilemedi.

1400 YILLIK HAZİNE ZİYARETE AÇILDI

Budist geleneğinde kutsal emanetler, Buda'ya veya saygı duyulan dinî kişilere ait kalıntılarla ilişkilendiriliyor. Bu tür nesneler geçmişte ibadet amacıyla inşa edilen kulelerin içine yerleştirilerek korunuyordu.

Thap Nhạn'da bulunan altın kutu da bölgede 1300 yılı aşkın süre önce Budist geleneklerin varlığına ilişkin önemli kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Vietnam hükümeti, tarihi eseri 2017 yılında Ulusal Hazine ilan etti. Uzun yıllar özel koşullarda korunan kutu, Nghệ An–Xô viết Nghệ Tĩnh Müzesi'nde hazırlanan sergi alanında ziyaretçilere sunulmaya başlandı.

Tarihi eserin sergilenmesi, Vietnam'ın erken dönem Budist geçmişine ışık tutarken, kutunun içine yerleştirilen kutsal emanetlerin gerçek kökeni ise araştırılmayı bekliyor.