EĞITIM-İş Genel Merkezi, İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan Sultanahmet, Cağaloğlu Kız ve Suphi Paşa mesleki ve teknik Anadolu liselerinin hala açılmaması üzerine açıklama yaptı.



Sendika, okulların kapılarına “Milli Eğitim Akademisi” tabelaları asılmasının planlı bir tasņye sürecine işaret ettiğini savundu. Sendika açıklaması şu şekilde:



Cağaloğlu Kız Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi



'DEPREM BAHANE EDİLDİ'



“İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan ve ülkemizin eğitim mirasının en önemli yapı taşlarından olan liseler, deprem riski gerekçe gösterilerek tadilata alınmış, ancak güçlendirme çalışmaları tamamlanmasına rağmen öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönememiştir. Tanzimat döneminden bu yana eğitim veren, milli eğitime ve sanayimize kattığı değerler sebebiyle 1930’da İzmir’de toplanan 2. İktisat Kongresi’nde Altın Madalya ile ödüllendirilen Sultanahmet MTAL, bugün Kadırga MTAL bünyesinde eğitim vermeye zorlanmıştır. Kendi binasındayken yaklaşık bin 300 öğrenci, 120 öğretmen ve 5 alanla eğitim veren 157 yıllık kurum; ikili eğitim garabeti ve geç saatlere sarkan dersler nedeniyle bugün 600 öğrenciye, 4 alana ve 55 öğretmene kadar düşürülmüştür. Milyonluk yatırımlar, atölyeler ve makineler hurda gibi elden çıkarılmıştır. Üstelik Sultanahmet MTAL, kullanamadığı binanın kirasını vakfa ödeme devam etmektedir.”



Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



NAKLE ZORLANDILAR



Açıklama şöyle son buldu: “Planlı bir tasņye süreci yaşanıyor. Öğrenci kaydı yapılmadığı gibi mevcut öğrenci ve veliler ilçe müdürlüklerine çağırılarak nakle zorlanıyor. Öğretmenlere de ‘norm kadro fazlası’ olacakları iletilerek yer aramaları söylendiği bilgilerine ulaşılmıştır.” Tarihi liselerin bulunduğu binaların, tıpkı satışa çıkarılan diğer kamu mülkleri gibi özelleştirileceği iddia ediliyor.