3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı ağırladı. Şampiyonluk buluşmasına 45 bin 170 seyirci geldi.
Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursasspor 4-1 mağlup ederek kendi taraftarı önünde kupasına kavuştu.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 25'te İlhan Depe, 46. dakikada Zeki Dursun ile 57. dakika ve 78. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Bornova 1877'in tek golünü ise 52. dakikada Abdulkadir Kuzey attı.
Bu sonucun ardından şampiyon Bursaspor, lig bitimine 1 hafta kala puanını 70'e yükseltti. Bornova 1877, 25 puanda kaldı.