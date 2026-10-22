UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta randevusunda futbol dünyası unutulmaz bir 90 dakikaya tanıklık etti. İtalyan futbolunun yükselen değeri Como, sahasında İngiltere Premier Lig'in köklü ekibi Manchester United'ı konuk etti. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nu dolduran taraftarlarının desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, maça adeta fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında sahneye çıkan Nico Paz, kaydettiği şık golle Como'yu 1-0 öne geçirerek tarihi gecenin fitilini ateşledi. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, Manchester United hücumda organize olmakta büyük zorluk yaşadı.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıya da baskılı oyununu sürdürerek başlayan İtalyan temsilcisi, 49. dakikada Anastasios Douvikas'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Manchester United'ın toparlanmasına fırsat tanımayan Como'da gecenin yıldızı Nico Paz, 57. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-0'a taşıdı ve duble yaptı. Mücadelenin 76. dakikasında Jacobo Ramon'un kaydettiği golle skoru 4-0'a getiren ev sahibi ekip, tribünleri karnaval yerine çevirdi. İngiliz devinin tek tesellisi ise 90+1. dakikada Joshua Zirkzee'nin ayağından gelen gol oldu.

DEVLER LİGİ'NDE RÜYA YÜRÜYÜŞ

Tarihinde ilk kez boy gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği cesur futbolla takdir toplayan Como, Manchester United karşısında aldığı bu farklı zaferle 3 maç sonunda puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkma iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Sahadan 4-1'lik ağır bir hezimetle ayrılarak İtalya deplasmanında dağılan Manchester United ise 3 puanda kalarak taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.