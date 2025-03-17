Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Torres’i Atletico karşısında yedek kulübesinde başlattı. 67. dakikada Dani Olmo’nun yerine oyuna giren 25 yaşındaki oyuncu, Robert Lewandowski ile çift forvet hattında yer aldı. Girdiği anda skor 1-0’ken, üç dakika sonra Atletico farkı ikiye çıkardı. Ancak Lewandowski’nin 72. dakikada attığı golle Barcelona umutlandı.

Sadece altı dakika sonra, 78. dakikada Torres sahneye çıktı. Raphinha’nın ortasına iyi yükselerek kafa vuruşuyla skoru 2-2’ye getirdi. Atletico Madrid bu golle sarsıldı ve oyun üstünlüğü Barcelona’nın eline geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Lamine Yamal, takımını 2-3 öne geçirerek büyük bir sevinç yaşattı. Ancak mücadele henüz bitmemişti. Atletico beraberliği yakalamak için bastırırken, son sözü yine Torres söyledi. 90+8’de attığı golle skoru 2-4 yaptı ve maça damgasını vurdu.

Bu sezon ligde 20 maça çıkan Torres, 7 gol atarken, bunların 5’ini yedek kulübesinden gelerek kaydetti. Toplamda ise bu sezon 32 maçta 13 kez fileleri havalandırdı. Torres, Her 100 dakikada bir gol atıyor.

Özellikle oyuna sonradan girerek büyük katkı sağlayan Ferran Torres, takımının en etkili hücum silahlarından biri haline geldi. Hansi Flick’in bundan sonraki maçlarda ona ilk 11’de daha fazla şans verip vermeyeceği merak konusu.

Barcelona, Torres’in yükselen formuyla şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet alırken, Atletico Madrid karşısında alınan bu zafer moral açısından da büyük bir önem taşıdı.