Plajın özel bir işletmeye devredilmesi ve giriş için kişi başı 1000 lira ücret alınması, sosyal medyada ve kentte tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, restorasyon çalışmaları devam eden Mermerli Plajı, 30 Mayıs 2025’te özel bir işletmeye devredildi.

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan plajda, kişi başı 1000 lira giriş ücreti alındığı ve iki kişilik giriş için 2000 liralık fiş düzenlendiği belirtildi.

'PLAJ HERKESE AÇIK, ŞEZLONG ÜCRETİ 500 LİRA'

Tepkilerin ardından Antalya Valiliği, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Valilik, “Bazı medya mecralarında ‘Valiliğe Devredilen Plajda Bin TL Giriş Ücreti Şoku’ başlıklı haberlere yönelik kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Mermerli Plajı, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iştirak şirketimiz AYDAŞ tarafından 28 Mayıs 2025’te Kaleiçi’nde hizmet veren Puding Otel’e, herkese açık olmak kaydıyla kiralanmıştır. Kiralama sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kerem Çankaya tarafından imzalanmıştır. Şezlong kira bedeli, Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerindeki fiyatlar dikkate alınarak işletici firma tarafından belirlenmiştir. Ancak, yapılan görüşmeler sonucunda bugünden itibaren şezlong kira bedeli 500 TL olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.