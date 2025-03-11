Son yıllarda parlak dönemlerini geride bırakan ve çıkış arayan İngiliz devi Manchester United, çılgın bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, daha önce fareler basan, toplantı odalarını su basan ve çatısı akan Old Trafford'u yenilemek için yeni stat projesini açıkladı.

EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Manchester United, yeni stadyum projesini duyurdu. Stadyumun yeni kapasitesinin 100.000 kişilik olarak tasarlandığı açıklandı. Stadyumun çevresinde de yeni bir düzenleme yapılacak ve maç günleri dışında da kullanım oranı artırılacak.

Yeni çevre düzenlemesi ve stadyumun inşası 2 milyar sterline mâl olacak. İngiltere'nin en büyük stadı olan Wembley'in kapasitesi 90.000 iken yeni stadyum projesi hayata geçerse Ada'nın en büyüğü olacak.

SON TEKNOLOJİ MÜJDESİ

Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe şunları söyledi: "Bugün, yenilenen Old Trafford'un merkezinde dünyanın en büyük futbol stadyumunun teslimine doğru inanılmaz derecede heyecan verici bir yolculuğun başlangıcını işaret ediyor. Mevcut stadyumumuz bize son 115 yıldır mükemmel bir şekilde hizmet etti, ancak dünya sporunun en iyi arenalarının gerisinde kaldı. Mevcut sahanın yanına inşa ederek, Old Trafford'un özünü koruyabilirken, tarihi evimize sadece birkaç adım uzaklıkta, taraftar deneyimini dönüştüren gerçek anlamda son teknoloji bir stadyum yaratabileceğiz."

Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ise konuyla ilgili "Görev Gücündeki ortak hedefimiz, taraftarlarının ve Greater Manchester'ın tamamı için kulübün tüm gücünü açığa çıkarmaya çalışmak oldu - binlerce yeni ev ve iş yaratmak. Bunu doğru yaparsak, yenilenme etkisi Londra 2012'den daha büyük ve daha iyi olabilir. Manchester United dünyanın en iyi futbol stadyumuna sahip olabilir ve hatta sahip olmalıdır. Bu vizyonun gerçekleştirilebileceğine inanıyorum ve eğer gerçekleşirse, Manchester, kuzey batı ve ülke için faydaları çok büyük olacak." dedi.