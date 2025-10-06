Cuma günü dinleyicilerle buluşan The Life of a Showgirl, yalnızca ilk 24 saatte 2,7 milyon kopya satarak rekorları altüst etti. Hem fiziksel hem dijital platformlarda büyük yankı uyandıran albüm, Swift’in kariyerindeki en hızlı satış başarısına ulaştı ve daha önce yine kendisine ait olan 2024 rekorunu geride bıraktı.

BİR GÜNDE REKORU KIRDI

Albüm, Swift’in 2024’te piyasaya sürdüğü ve bir haftada 2,6 milyon kopya satan The Tortured Poets Department albümünü yalnızca bir günde geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. ABD'de yayınlandığı ilk gün 2,7 milyonluk satışa ulaşan The Life of a Showgirl, sanatçının kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Swift'in önünde şu anda yalnızca Adele bulunuyor. İngiliz şarkıcının 2015 yılında çıkardığı 25 albümü, ilk haftasında 3,4 milyon kopya satarak halen haftalık satış rekorunu elinde tutuyor. Ancak Swift’in önümüzdeki birkaç gün içinde bu rekoru da kırabileceği öngörülüyor. Nihai açılış haftası verileri 12 Ekim'de açıklanacak.

FİZİKSEL SATIŞ ALANINDA DA REKOR KIRDI

Euronews'in haberine göre; albüm aynı zamanda fiziksel satış alanında da rekor kırdı. Luminate’e göre, The Life of a Showgirl, ABD’de bir hafta içinde 1,2 milyon plak satışıyla bu alandaki rekoru da ele geçirdi. Daha önceki rekor, yine Swift’in 2024’te çıkan albümüne aitti: The Tortured Poets Department, ilk haftasında 859 bin plak satışı gerçekleştirmişti.

Spotify cephesinde de tablo benzer. Platform, albümün 2025’te bir günde en çok dinlenen albüm olduğunu açıkladı. Açılış parçası The Fate Of Ophelia, Spotify tarihindeki en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti.

DÖRT FARKLI CD FORMATI YAYINLANDI

Swift, bu albüme özel olarak sınırlı sayıda dört farklı CD formatı da yayımladı. Bu özel baskılar, albümdeki parçaların akustik versiyonlarını içeriyor. Ek olarak, albümün sinema ayağı olan Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl da duyuruldu. Sadece üç gün boyunca gösterime giren film, dünya çapında 46 milyon dolarlık gişe hasılatıyla hafta sonunun lideri oldu.

Albümün sosyal medya yansımaları ise çalkantılı. Birçok hayran, The Life of a Showgirl'ü Swift’in en iyi albümü olarak nitelendirirken; bazıları daha temkinli, hatta olumsuz yorumlar yapıyor. Kimileri albümü “şimdiye kadarki en kötü Taylor Swift albümü” olarak değerlendiriyor.

'ÜÇÜNCÜ ŞARKIDAN SONRA DÜŞÜŞE GEÇİYOR'

Euronews Culture tarafından yapılan eleştiride ise albümün güçlü bir açılış yaptığı ancak üçüncü şarkıdan sonra düşüşe geçtiği belirtiliyor. Albümün zaman zaman yavan sözler içerdiği, sanatçının romantik temaları işlerken klişelere kapıldığı ve belki de bir mola vermesi gerektiği vurgulanıyor. Yine de önceki işlerle karşılaştırıldığında, The Life of a Showgirl’ün The Tortured Poets Department’tan daha özlü ve Midnights’tan daha güçlü olduğu ifade ediliyor.