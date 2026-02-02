Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, 29 Ocak'ta orta saha oyuncusu Lucas Paqueta’nın transferini 42 milyon Euro bedelle tamamladığını resmen açıkladı.

Bu rakam, Brezilya futbolu tarihinde bir kulüp tarafından ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor, 27 milyon euro karşılığında Gerson’un Cruzeiro’ya transferi olmuştu.

İşte o tarihi imzayı atan 42 milyon Euro'luk Lucas Paqueta akıl almaz bir gol kaçırarak takımını Süper Kupa'dan etti.

Altyapısında yetiştiği takımına, yuvaya dönen Lucas Paqueta, Süper Kupa'da çıktığı ilk maçında son dakikada inanılmaz bir pozisyon kaçırdı ve Flamengo sonraki atakta ikinci golü yiyerek kupayı kaybetti.

Corinthians karşısında 90+4'üncü dakikaya 1-0 geride giren Flamengo'do yüzde yüzlük pozisyonda topu dışarıya vuran Lucas Paqueta seyircileri adeta yıktı. Maçı uzatmalara götürecek şansı kaçıran Flamengo sonraki atakta ikinci golü de yiyince kupa Corinthians'ın oldu.