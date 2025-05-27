Facebook’ta paylaşılan görüntülerde, kadınların sarayın kemerli bölümünde kurulu bir direkte dans ettiği, diğerlerinin ise alkışlayarak destek verdiği görüldü.

Olay, gece saatlerinde Korfu Belediye Galerisi’nin dışında gerçekleşti. Kadınların, bir direk dansı okuluna bağlı olarak iki haftalık eğitim programı için Korfu’ya geldiği ve çekimin kişisel portföyleri için yapıldığı belirtildi.

'İZİN ALINMADI, BU ÇEKİME İZİN VERMEZDİK'

Korfu Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Vousolinos, saray ve çevresinde profesyonel çekimler için izin gerektiğini belirterek, “Herhangi bir başvuru yapılmadı. Zaten böyle bir çekime izin vermezdik” dedi.

'YASAK TABELASI YOKTU' SAVUNMASI

Tutuklanan kadınların avukatı Gerasimos Grammenos, müvekkillerinin tarihi alanda çekim yasağından habersiz olduğunu ve yerel bir fotoğrafçının “sorunsuz” dediğine güvendiklerini savundu. Grammenos, “Alan halka açık, yasak tabelası yoktu” diye konuştu.

MAHKEME KARARI: 6 AY ERTELENMİŞ HAPİS

Hafta sonu mahkemeye çıkan beş kadından ikisi suçlu bulundu ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 3 yıl süreyle ertelendi; ikili, 200 Euro mahkeme masrafı ödemeye mahkûm edildi. Beraat eden üç kadın, adliye çıkışında özür dileyerek, “Amacımız anıtı küçük düşürmek değildi. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” dedi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI VE MÜZE DAVA AÇTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Korfu halkı ve tarihçiler sert tepki gösterdi. Yunanistan Kültür Bakanlığı, Korfu Belediyesi ve Asya Sanatları Müzesi’nin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.