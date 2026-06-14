İtalya'nın Matera şehri, doğangiller familyasına ait yüzlerce yırtıcı kuşun yerleşimiyle tamamen kuşatıldı. Dünyanın en büyük küçük kerkenez kolonilerinden birine ev sahipliği yapan tarihi kentte, binaların her girintisinde bir yuva bulunuyor.

KOLONİLER HALİNDE YAŞIYORLAR

Genellikle göçmen olan bu kuşlar, şahin veya diğer yırtıcı türlerin aksine kalabalık koloniler halinde yaşamalarıyla biliniyor. Akdeniz havzası boyunca yayılan bu nüfus, Matera'nın eski mimari yapılarını ana üreme merkezi olarak kullanıyor.

TARİHİ YAPILAR DOĞAL YUVA HALİNE GELDİ

Kent merkezinde koruma altında olan yaklaşık 1000 çift yırtıcı kuşun yaşadığı tahmin ediliyor. Kuşlar, insanların yüzyıllar önce taşlara oyduğu girintileri ve çatı kiremitlerinin aralarını doğal sığınak olarak kullanıyor.

Çatıların üzerinde kolayca süzülen koloniler, kent yaşamının ve yerel kültürün bir parçası olarak kabul ediliyor. Bölgedeki eski sarayların ve kiliselerin tepelerine yerleştirilen özel yuva kutuları da bu nüfusu destekliyor.

GÜNDÜZ AVLANIP AKŞAM SÜRÜLER HALİNDE DÖNÜYORLAR

Yırtıcı kuşlar, gün boyunca tek başlarına veya küçük gruplar halinde avlanmak için vadilerin üzerindeki sıcak hava akımlarını kullanıyor. Şehrin dışındaki çalılık ve tarım arazilerine dağılan koloniler, ağırlıklı olarak büyük böcekler ve küçük memelilerle besleniyor.

Akşam saatlerinde ise binlerce kuştan oluşan sürüler kent merkezine geri dönüyor. Göç sezonlarında kentin tam kalbine kadar inen bu hareketli canlı topluluğu, gökyüzünü tamamen kaplayarak yoğun bir hareketlilik oluşturuyor.