“Tozkoparan İskender” isimli çocuk dizisinde kullanılan dekorun tarihi eser olarak tescillenmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu kararda rol oynayan akademisyen görevden alındı. Dekorun tarihi eser tescili de kaldırıldı.

Geçen yıllarda TRT'de yayınlanan 'Tozkoparan İskender' isimli çocuk dizisinde bir dekorun tarihi eser olarak tescil edilmesi kamuoyunun gündemine oturmuştu. Skandal karara imza atan İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda değişikliğe gidildiği bildirildi.

TESCİL İPTAL EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, dekoru tarihi eser zannederek tescil sürecinde tol oynayan ve bir dergide “Tozkoparan’ın ilk ve tek menzil taşı” iddiasıyla akademik makalesi yayımlanan Dr. Ahmet Şen'in görevine son verildi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde koruma altına alınan dekorun tescili de yeni kurulun kararıyla iptal edildi ve depoya kaldırıldı.