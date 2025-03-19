Bulgaristan Ligi'nin 25. haftasında sahasında Levski Sofya’yı ağırlayan FK Arda, maçtan önce aldığı haberle büyük şok yaşadı. Kulüp, eski oyuncusu Petko Ganchev’in vefat ettiğini sanarak bir dakikalık saygı duruşu düzenledi. Stadyumda duygusal anlar yaşanırken, tüm futbolcular ve taraftarlar bu anma törenine katıldı.

GERÇEK MAÇ SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Ancak karşılaşma devam ederken büyük bir skandal patlak verdi! Ganchev’in aslında ölmediği öğrenildi ve yanlış bir bilginin kurbanı olunduğu anlaşıldı. Sahada futbol oynanırken bu gerçeğin ortaya çıkması, futbol dünyasında şaşkınlık ve mizah dolu yorumlara neden oldu.

KULÜPTEN RESMİ ÖZÜR: "YANLIŞ BİLGİ ALDIK"

FK Arda yönetimi, olayın duyulmasının ardından hızla bir açıklama yaparak Ganchev ve ailesinden özür diledi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FK Arda yönetimi olarak, eski futbolcumuz Petko Ganchev ve yakınlarından büyük bir özür diliyoruz. Kulübümüz, kendisinin vefat ettiğine dair yanlış bir bilgi almıştır. Petko Ganchev’e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz ve Arda'nın başarılarını keyifle takip etmesini temenni ediyoruz."

FUTBOL TARİHİNE GEÇEN BİR HATA

Futbol dünyasında daha önce birçok ilginç olay yaşanmış olsa da, ölü sanılarak saygı duruşunda bulunulan bir futbolcunun hayatta olduğunun maç sırasında öğrenilmesi, tarihe geçen bir skandal olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medyada olay kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı bu trajikomik olayı ti’ye aldı. Futbolseverler, "Ganchev bu haberi görünce ne düşündü acaba?", "Öldü sandılar ama geri döndü!" gibi yorumlarla olaya esprili bir şekilde yaklaştı.

Futbol tarihine geçen bu eşsiz hata, FK Arda'nın adını unutulmaz bir şekilde duyurmasını sağladı!