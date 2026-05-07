2026 yılına dair meteorolojik projeksiyonlar, dünya genelinde ve Türkiye’de ciddi bir hareketliliğe işaret ediyor. "Süper El Nino" ya da popüler adıyla "Godzilla El Nino" iddiaları sosyal medyada fırtınalar koparırken, bilim dünyasından daha temkinli ve detaylı açıklamalar geliyor.

TARİHİ SÜPER EL NİNO İDDİASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinden gelen ısınma sinyalleri, küresel iklim dengelerini sarsmaya hazırlanıyor. ABD merkezli NOAA ve Avrupa’nın prestijli kurumu ECMWF, okyanus yüzeyindeki ısınmanın %61 ihtimalle bir El Nino oluşumuna işaret ettiğini doğruluyor. Ancak asıl soru şu: Bu ısınma sadece mevsimsel bir değişiklik mi kalacak, yoksa tarihi bir rekora mı imza atacak?

Hava Forum’un "tarihi süper El Nino riski" paylaşımıyla fitili ateşlenen tartışmalar, gözleri tamamen bu bölgeye çevirdi. Sosyal medyada yankı bulan bu uyarılar, bilim dünyasının elindeki modellerle birleşince 2026 yılına dair endişeleri körüklüyor.

EL NİNO GERÇEKTE NEDİR?

El Nino ve La Nina, ENSO (El Nino Güney Salınımı) adı verilen devasa bir iklim mekanizmasının iki zıt kutbudur. El Nino dönemlerinde Pasifik’in doğu ve orta kesimleri normalden daha fazla ısınır. Bu ısınma, atmosferik bir domino etkisi yaratarak dünya genelinde dengeleri altüst eder. İşte bu alt üst olma durumuna örnekler:

Pasifik’in Batısı Kan Ağlıyor: Avustralya ve Endonezya gibi bölgelerde yağışlar kesiliyor, yerini şiddetli kuraklığa ve kontrol edilemeyen orman yangınlarına bırakıyor.

Güney Amerika’da Su Baskınları: Peru ve Ekvador gibi normalde kurak olan kıyılar, El Nino dönemlerinde yıkıcı sel felaketleri ve aşırı yağışlarla boğuşuyor.

Küresel Isınmaya Yakıt: El Nino, halihazırda yükselen küresel ortalama sıcaklıkları daha da yukarı çekerek ekstrem hava olaylarını tetikliyor.

BİNLERCE KİŞİ TELEFON AÇIYOR

"Süper El Nino" terimi genellikle okyanus suyu sıcaklığının normallerin 2°C üzerine çıktığı ekstrem durumlar (1997-98 veya 2015-16 gibi) için kullanılıyor. Uzmanlar ise kullanılan dil konusunda ikiye bölünmüş durumda. Dr. Kimberley Reid (Melbourne Üniversitesi), "Godzilla El Nino" gibi sansasyonel ifadelerin toplumda yarattığı panikten endişeli. Reid, bu tür başlıkların özellikle geçim kaynağı havaya bağlı olan kesimleri vurduğunu belirterek şunları söylüyor:

"Bana ağlayarak telefon açan çiftçiler oluyor. 'Mahsulüm mahvolacak mı, her şeyi satmalı mıyım?' diye soruyorlar. Bu tür korku yayan terimler halkta gereksiz bir infial yaratıyor."

Öte yandan, ECMWF’den Dr. Tim Stockdale, mevcut modellerin şu an için orta şiddette bir El Nino’ya işaret ettiğini, ancak "çok güçlü" bir olay yaşanma ihtimalinin de dörtte bir oranında hala masada olduğunu hatırlatıyor.

TÜRKİYE'YE ETKİSİ AÇIKLANDI

El Nino’nun Türkiye üzerindeki etkisi doğrudan değil, atmosferik sirkülasyon kanalıyla gerçekleşiyor. Geçmiş verilere ve 2026 öngörülerine göre bizi bekleyen temel riskler şunlar:

Kavurucu Sıcak Dalgaları: Yaz aylarında 40-50 derece bandına yaklaşan, rekor kıran sıcaklıklar termometreleri zorlayabilir.

Ani Şehir Selleri: Isınan atmosferin daha fazla nem tutması, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde kısa süreli ama yıkıcı "süper hücre" yağışlarını ve sel riskini artırıyor.

Tahmin Edilemeyen Kış: El Nino genellikle ılık kışlarla ilişkilendirilse de, atmosferdeki basınç dengesizlikleri bazen kutup soğuklarının beklenmedik şekilde güneye inmesine ve sert kar yağışlarına neden olabiliyor.

TAHMİN BARİYERİ "DİKKATLİ OLUN" DİYOR

Bilim insanları, bahar aylarında yapılan tahminlerin bir "yanılma payı" taşıdığını hatırlatıyor. Literatürde "Bahar Tahmin Edilebilirlik Bariyeri" olarak bilinen bu durum, atmosferik koşulların bu mevsimde çok değişken olduğunu gösteriyor. Örneğin; 2017 yılında da güçlü bir El Nino bekleniyordu ancak şartlar aniden değişerek tam tersi olan La Nina etkisine girilmişti.

Henüz hiçbir şey kesin değil. Pasifik’te bir ısınma olduğu gerçek, ancak bunun bir "felaketler zincirine" dönüşüp dönüşmeyeceğini anlamak için Haziran ayını beklemek gerekiyor. 2026 yılı iklim açısından hareketli geçmeye aday, ancak doğanın hala tüm tahminleri şaşırtma gücü var.