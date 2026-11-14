Kars'ta tarihi Karadağ Tabyası'na düzenlenen operasyonda, burada gizlenen 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, düzensiz göçmenlere yönelik saha çalışması başlattı. Karadağ Mahallesi'ndeki tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 54 düzensiz göçmen, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.