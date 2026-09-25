Köklü tarihi Lyrboton Kome Antik Kenti'ndeki antik zeytinyağı tesislerine kadar dayanan Antalya, bu yıl zeytinde tarihi günlerinden birini yaşıyor. Kepez ilçesinden kentin dört bir yanına yayılan 180 bin 920 dekarlık devasa üretim alanında 15 Eylül itibarıyla başlayan hasat maratonu, fabrikalardaki yoğun sıkım mesaisiyle devam ediyor. Bahçelerden toplanan zeytinler taze taze yıkama, kırma ve pres işlemlerinden geçirilerek sıvı altına dönüştürülüyor.

ZEYTİNDE BU YIL 'VAR YILI' İLAN EDİLDİ

Coğrafi işaret tescili alınan "Tavşan Yüreği" ve tescil yolundaki "Beylik" zeytinlerinin yaygınlaştırıldığı kentte, bu sezon rekolte tahminleri beklentilerin üzerine çıktı. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarımsal zenginliğin en stratejik parçalarından biri olan zeytindeki bu bereketi "var yılı" olarak nitelendirdi.

Özellikle iklim değişikliği ve suyun verimli kullanımı açısından zeytinin kilit bir role sahip olduğuna dikkat çeken Çandır, geçen seneki 55 bin tonluk üretimin ardından bu yılki sıçramayı rakamlarla ortaya koydu.

"70 BİN TON ZEYTİN HASAT EDECEĞİZ"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kentteki devasa üretimi ve beklenen zeytinyağı miktarını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu yıl zeytinde yaklaşık yüzde 30 rekolte artışı var. Buna göre bu yıl zeytinde 'var yılımız' diyebiliriz. Antalya'da yaklaşık 70 bin ton civarında zeytin hasat edeceğiz. 70 bin tondan yaklaşık 13-14 bin ton zeytinyağı, 10-15 bin ton civarında da salamura bekliyoruz."

Üreticinin emeğinin karşılığını almasını ve kaliteli ürünün hak ettiği değeri görmesini temenni ettiklerini vurgulayan Çandır, bölgeye özgü "Tavşan Yüreği" zeytini için Avrupa Birliği (AB) tescil başvurusunu da yaptıklarını hatırlattı.