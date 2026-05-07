Almanya'nın Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren ve tarım sektörünün tanınmış isimlerinden biri olan Egelseer Traktoren GmbH, mali kriz aşamasına gelerek geçici iflas başvurusunda bulundu. Fürth İlk Derece Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından, şirketi süreci yönetmesi için hukukçu Joachim Exner geçici iflas yöneticisi olarak görevlendirildi.

100 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN BİR DEV

Egelseer Traktoren GmbH’nın temelleri 1918 yılında Franz Kraus tarafından Fürth'te atıldı. İlk yıllarında taş ocakları ve kereste fabrikalarında enerji üretimi için kullanılan Schlüter sabit motorlarının satış ve bakımına odaklanan firma, zamanla ürün gamını Schlüter Werke'nin traktörleriyle genişletti.

1992 yılında Schlüter fabrikasının üretimini durdurmasının ardından, Egelseer markası yedek parça dağıtımını üstlenerek sektördeki varlığını sürdürdü. Özellikle klasik traktör tutkunları arasında büyük popülariteye sahip olan Schlüter yedek parçalarının tedarikinin mevcut sürece rağmen devam edeceği bildirildi.

İŞLETME FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şirketin atölye bölümü tam kapasite çalışmaya devam etse de traktör parçası satışlarında yaşanan sert düşüş mali dengeyi bozdu. Genel Müdür Dietmar Helm, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok iyi düşünülmüş bir karardı. Müşterilerimize hizmet vermeye, satış ve tamir yapmaya devam ediyoruz; her şey normal akışında sürüyor," ifadelerini kullandı.

27 ÇALIŞANIN DURUMU BELİRSİZ

Şu an için bünyesinde 25'i aşkın personel barındıran şirkette, çalışanların maaşları geçici olarak iflas ödenekleri ile güvence altına alındı. Şirket yönetimi, Temmuz ayında resmen açılacak olan iflas davasına kadar kalıcı bir çözüm yolu bulmayı hedefliyor.