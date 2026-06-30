Kruger Milli Parkı sınırları içindeki Sabie Nehri üzerinde yer alan Selati Köprüsü, "Kruger Shalati: Köprü Üzerindeki Tren" projesi kapsamında yeniden yapılandırıldı. Pandemi sürecindeki gecikmelerin ardından Aralık 2020'de resmi açılışı gerçekleştirilen tesis, geleneksel konaklama biçimlerinin dışına çıkan mimari yapısıyla faaliyet gösteriyor.

PROJENİN MİMARİ YAPISI VE KAPASİTESİ NEDİR?

Özgün demiryolu mimarisi ile modern otelcilik unsurlarını bir araya getiren komplekste toplam 31 konaklama birimi bulunuyor. Bu odaların 24'ü doğrudan nehir üzerinde asılı duran tren vagonlarının içine yerleştirilirken, kalan 7 süit ise köprü gövdesi üzerindeki platformlarda konumlandırılıyor.

Çağdaş Art Deco tarzından ilham alınarak tasarlanan süitlerin tamamı, Sabie Nehri'ne bakan bağımsız balkonlarla destekleniyor. Odalarda yer alan geniş pencereler, konukların odalarından ayrılmadan nehir yatağındaki doğal yaşam hareketliliğini izlemelerine imkan tanıyor.

REZERVDE HANGİ SOSYAL VE DOĞAL OLANAKLAR SUNULUYOR?

Otelin konumlandığı alan; aslan, leopar, gergedan, fil ve bufalo gibi Afrika yaban hayatının kritik türlerinin doğrudan gözlemlenmesine olanak sağlıyor. Köprü üzerindeki ortak seyir terasında, nehir manzarasına yukarıdan bakan bir asma yüzme havuzu da hizmet veriyor.

Tesisin restoran bölümünde ise bölgeye özgü malzemelerden hazırlanan bir menü sunuluyor. Gastronomik seçenekler arasında timsah carpaccio, geyik etli yemekler ve ceylan eti gibi alternatifler yer alıyor. Tesis, 1920'lerin başında parkı ziyaret eden ilk kaşiflerin tren vagonlarında geceyi geçirdiği tarihi noktayı yeniden canlandırma özelliği taşıyor.