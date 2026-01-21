Yıllarca yer altında gizli kalan bu yapı, toprak kaymalarının etkisiyle gün yüzüne çıkarken, her an denize düşme riski taşıyor. Çevredeki sarp kayalıkların hızla aşınması, sığınağın geleceğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

NÜKLEER SALDIRIYA KARŞI İNŞA EDİLMİŞTİ

1950’li yıllarda olası bir nükleer patlamaya karşı gözlem ve korunma amacıyla inşa edilen Tunstall ROC Post, dönemin mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyordu. Ülke genelinde stratejik noktalara kurulan 280’den fazla sığınaktan biri olan bu küçük tuğla yapı, dayanıklılığıyla biliniyordu.

Ancak ağustos ayından bu yana hızlanan kıyı erozyonu, sığınağın bir kısmının kil kayalıkların dışına doğru kaymasına neden oldu. Dev yapı, şu anda yer çekimine direnerek uçurumun kenarında adeta boşlukta asılı duruyor.

AVRUPA'NIN EN HIZLI AŞINAN KIYISI

Bölgedeki son durumu değerlendiren tarihçi Davey Robinson, Holderness kıyılarının Avrupa genelinde en hızlı aşınan kara parçalarından biri olduğuna dikkat çekti. Robinson, doğal sürecin bu hızla devam etmesi durumunda tarihi sığınağın ömrünün çok kısa kaldığını belirtti.

Yapılan gözlemlere göre, sığınağın tamamen çökerek denize karışması için sadece birkaç gün kalmış olabileceği ifade ediliyor. Bölge halkı ve tarihçiler, yapının son anlarını kayıt altına almak için uçurum kenarında nöbet tutuyor.

TARİHİ YAPI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Tarihçi Davey Robinson ve eşi Tracy Charlton, nükleer sığınağın denize düşme ihtimaline karşı son dokuz gündür kesintisiz bir şekilde bölgeyi izliyor. Yapının her geçen gün biraz daha eğilmesi, geri dönülemez bir sürecin de başladığını ifade ediyor.