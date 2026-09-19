Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerek büyük bir galibiyet aldı. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımını ve teknik heyetini tebrik ederken, hakem Batuhan Kolak'ın maçtaki kararlarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Doğan, özellikle maçın 80. dakikasında yaşanan bir pozisyonda kırmızı kart verilmemesine tepki gösterdi. Hakem Kolak'a seslenen Doğan, "Arkadaşım, değerli kardeşim; 80. dakikada bir kırmızı kart pozisyonu var. 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Niye kırmızı vermiyorsun! Herkes pozisyonu çok net gördüğünü gördü. Niye vermiyorsun! Niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsun?" dedi.

GENÇ HAKEMLERE MESAJ VERDİ

Ertuğrul Doğan, hafta içinde de hakemlerle ilgili açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, genç hakemlere destek verdiklerini söyledi. Ancak Kolak'ın Galatasaray maçındaki kararlarına tepki gösterdi. Doğan, "Herkes emek veriyor, çirkeflik yok, herkes işini yapıyor. Niye görmezden geliyorsun, görüyorsun ve vermiyorsun." ifadelerini kullandı.

Doğan, hakemlerin sahada gördüklerini vermeleri gerektiğini belirterek, "Bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum. Hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım" dedi.

Doğan, hakemlerin kararlarının insanlarda güven kaybına yol açabileceğini vurgulayarak, "Öyle bir tekmeyi görmeyince ne oluyor, insanların saygısını kaybediyorsun, başka bir şey olmuyor" şeklinde konuştu.