Avustralya'da bir çiftçinin metal dedektörüyle bulduğu 27 kilogramlık "Hand of Faith" (İnancın Eli) altın külçesi, tek parça halinde çıkarılan en büyük altın kütlesi oldu. Victoria eyaletindeki Kingower kasabasında Kevin Hillier tarafından bulunan bu saf altın külçesi, eritilmeden günümüze ulaşan en büyük parça unvanını aldı.

YÜZEYİN YALNIZCA 30 SANTİMETRE ALTINDA BULUNDU

Victoria eyaletine bağlı Kingower kasabasında yaşayan Kevin Hillier, evinin arkasındaki ormanda metal dedektörüyle arama yaptığı sırada güçlü bir sinyal tespit etti. Yapılan kazıda, toprak yüzeyinin yalnızca 30 santimetre altında 27 kilogram ağırlığında tek parça saf altın kütlesi ortaya çıkarıldı.

NEDEN ERİTİLMEDEN GÜNÜMÜZE ULAŞTI?

Altın madenciliğinde bulunan büyük külçeler genellikle ticari işlem kolaylığı sağlamak amacıyla eritilerek standart kalıplara dökülüyor. "Hand of Faith" adı verilen bu külçe ise doğal formunu koruyarak eritilmedi ve bu özelliğiyle günümüze ulaşan en büyük tek parça altın kütlesi kaydına geçti.

Keşfin ardından uluslararası koleksiyoncuların ve yatırımcıların gündemine giren altın kütlesi satışa çıkarıldı. Külçe, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki bir kumarhane tarafından 1 milyon doların üzerinde bir bedelle satın alındı. Tarihi altın parçası, yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı cam fanus içinde sergilenmeye devam ediyor.