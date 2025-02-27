FBI, Kuzey Kore’nin Dubai merkezli bir kripto para borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde sanal varlık çaldığını doğruladı. Kuzey Kore, resmen tarihin en büyük siber soygununu yaptı.

Çalınan miktarın bir kısmının değer kaybettiği bildirildi. Ancak Kuzey Koreli hackerların ele geçirdiği kripto paraların değeri, Bulgaristan ve Romanya gibi Balkan ülkelerinin yıllık gelirinin yaklaşık 3 katına denk geliyor.

Pyongyang'ın özel siber korsanlarının bu dev meblağ ile ne yaptığı ise merak konusu. Ancak araştırmacılar, daha önce de bir yıl içerisinde 1.7 milyon dolar kripto para çalan Kuzey Koreli siber saldırganların çaldığı paraların doğrudan Kuzey Kore ordusuna gittiğini savunuyor.

ÇALINAN KRİPTO PARALAR FÜZE OLUYOR

FBI, çalınan kripto varlıkların Bitcoin ve diğer kripto paralara çevrilerek binlerce farklı hesaba dağıtıldığını bildirdi. Açıklamada, “Bu varlıkların aklanması ve sonunda itibari para birimine çevrilmesi bekleniyor” denildi.

Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu ve Kimsuky isimli siber suç örgütleri, yaklaşık 5 yıldır benzeri siber saldırıları gerçekleştiriyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Pyongyang’ın 2017 ile 2023 arasında gerçekleştirdiği siber saldırılardan elde edilen gelirlerin nükleer silah programına aktarıldığını düşünüyor

Ülke, yıllardır ekonomik yaptırımlarla mücadele ediyor. Covid-19 salgını ve doğal afetlerin etkileri de ekonomiyi daha da zorladı. Ancak Kim Jong-un yönetimi tüm bu aksaklıklara rağmen uzun menzilli füze kapasitesini genişletmeyi başardı.

Kuzey Kore, 'dünyanın en büyük balistik füzesini' 1 Ekim'de ateşledi. Yüksek tahribat gücüne sahip olan füzenin ABD'ye erişebildiği ve nükleer başlık taşıyabildiği belirtildi. Kripto soygunlarından kazanılan paranın, benzeri silahların geliştirilmesi için kullanıldığı düşünülüyor.

NASIL YAPIYORLAR?

FBI, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu faaliyetlerin “TraderTraitor” adı verilen bir Kuzey Kore siber operasyonunun parçası olduğunu duyurdu.

Büro, siber saldırganların yönetici ve teknik servis elemanlarının kimliklerine bürünerek yine bu meslek grubundaki insanlara zararlı bağlantılar attığını ve bu şekilde önemli şifrelere eriştiğini belirtti.

Bu tarz saldırıların genellikle "yüksek maaş teklif eden iş ilanları" olarak bu kişilere gönderildiğini ve işe alım formu olarak gönderilen bağlantının aslında bir şifre kırıcı program olduğunu da ekledi.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, 2024’te Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının benzeri yöntemler kullanarak toplam 1,3 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını belirtti.

Bu, 2023’te kaydedilen 660 milyon dolarlık seviyenin iki katından fazla. Raporda, “Kuzey Koreli korsanlar, gelişmiş zararlı yazılımlar, sosyal mühendislik teknikleri ve kripto hırsızlığı gibi yöntemlerle uluslararası yaptırımları aşmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

KUZEY KORE'NİN EN BÜYÜK İHRACATI: İNSAN

Kuzey Kore’nin döviz elde etmek için yalnızca siber suçlara başvurmadığı biliniyor. Pyongyang, Rusya’nın Ukrayna işgaline destek vermek amacıyla mühimmat ve asker gönderdi.

Güney Kore istihbarat teşkilatı, Kuzey Kore’nin son haftalarda Rusya’ya ilave asker sevk ettiğini bildirdi. Bazılarının Kursk bölgesinde konuşlandığı belirtilirken, tam sayının henüz belirlenemediği aktarıldı.

Ülke ayrıca, pandemiden bu yana ilk kez uluslararası turist kabul etmeye başladı. İngiltere, Fransa ve Avustralya’dan az sayıda ziyaretçinin girişine izin verildiği, Çin ve Rusya’dan daha fazla turist çekmeyi hedeflediği bildirildi.