ABD'nin sağlık sigortası programı Medicare'i yaklaşık 3,7 milyar dolar zarara uğratmakla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak Amerikan makamlarına teslim edildi.

‘YABANCI ÜLKELERDEN GÖZALTI DEVRİ’ PROSEDÜRÜ

Gelişmeyi duyuran FBI Direktörü Kash Patel, Hilmi'nin Mayıs 2025'ten bu yana arandığını belirtti. FBI'ın Miami ofisinden yapılan açıklamada, zanlının "Yabancı Ülkelerden Gözaltı Devri" prosedürü kapsamında ABD'ye gönderildiği ve 19 Haziran'da Florida'ya ulaştığı bildirildi.

OPERASYON KOORDİNASYONLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Patel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonun ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in öncülük ettiği Beyaz Saray Görev Gücü, FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türk yetkililerin koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

‘TARİHİN EN BÜYÜK MEDİCARE DOLANDIRICILIĞI’

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan JD Vance ise soruşturmayı, "tarihin en büyük Medicare dolandırıcılık vakalarından biri" olarak tanımladı. Vance, Hilmi'nin yargı süreci için ABD'ye götürüldüğünü açıklarken, "Amerikalılardan çalanlar için dünyanın hiçbir yeri güvenli liman olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

TOM BARRACK’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Patel ayrıca, operasyon sürecine katkıları nedeniyle ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'a özel olarak teşekkür etti.

MEDİCARE DOLANDIRICILIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

1967 yılında yürürlüğe giren Medicare programı, yıllardır dolandırıcılık girişimlerinin hedefinde bulunuyor. Yetkililere göre özellikle son dönemde organize suç ağlarının faaliyetleri nedeniyle sistemin uğradığı toplam zarar 14,6 milyar doların üzerine çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 2025 Ulusal Sağlık Dolandırıcılığı Operasyonu kapsamında ülke genelindeki 50 federal bölgede yürütülen soruşturmalarda 324 kişi hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler arasında doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere 90'dan fazla sağlık çalışanı yer aldı.

Operasyon kapsamında dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen yaklaşık 245 milyon dolar değerindeki nakit para, lüks otomobiller ve kripto varlıklara el konuldu.

Öte yandan Medicare ve Medicaid hizmetlerinden sorumlu CMS kurumu, sahte ve usulsüz ödeme taleplerini engelleyerek 4 milyar doları aşan kamu zararının önüne geçtiğini açıkladı. Operasyondan önceki süreçte ise 205 sağlık hizmeti sağlayıcısının fatura düzenleme yetkisinin askıya alındığı veya tamamen iptal edildiği bildirildi.