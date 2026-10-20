Toyota ile Çinli FAW Grubu’nun ortak girişimi olan FAW Toyota Motor, yeni nesil Corolla’nın üretimini üstlenecek. Modelde elektrikli, hibrit ve benzinli güç aktarma sistemlerini destekleyen bir araç mimarisinin kullanılması planlanıyor.

Yeni nesil Corolla’nın konsept versiyonu, geçen yıl sonbaharda Japonya Mobilite Fuarı’nda tanıtılmıştı. Dönemin Toyota Başkanı Koji Sato, farklı ülkelerdeki koşullara dikkat çekerek, "Dünya çok büyük ve çeşitli. Yollar farklı, enerji gerçekleri de öyle" ifadelerini kullanmıştı. Sato, bataryalı elektrikli modelin yanı sıra hibrit ve benzinli seçeneklerin de sunulmasının planlandığını açıklamıştı.

TOYOTA’NIN SATIŞLARI GERİLEDİ

Toyota’nın Çin pazarındaki satışlarında düşüş yaşanıyor. Şirket, Lexus markası dahil olmak üzere ağustos ayında 118 bin 449 araç sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 düşüşe işaret ediyor.

Çin otomotiv pazarında elektrikli ve diğer yeni enerji araçlarına yönelik talepteki yavaşlama, üreticiler arasındaki rekabetle birlikte sektörü etkiliyor. Fiyat indirimleri de şirketlerin kârlılığı üzerinde baskı oluşturuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE

Toyota’nın Çin’deki üretim planları yeni nesil Corolla ile sınırlı değil. Şirketin 2027 yılından itibaren Lexus markası için daha uzun menzilli yeni nesil elektrikli araçlar üretmesi planlanıyor.