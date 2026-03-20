UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'ın deplasmanda 1-0 kazandığı maçın İngiltere'deki rövanşında çeyrek final bileti, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest'ın oldu. Normal süresi Dominguez ve Yates'in gollerine karşılık Erlic'in sayısıyla 2-1 Nottingham Forest üstünlüğüyle biten karşılaşma, uzatmalara gitti. 120 dakikanın sonucunda toplamda 2-2 olan skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi. PENALTILARDA KABUSU YAŞADILAR İngiliz ekibi Gibbs-White, Sangare ve Williams ile kullandığı 3 penaltıyı da gole çevirirken, Danimarka ekibi Midtjylland adeta kabusu yaşadı. İlk olarak topun başına gelen Cho Gue-Sung, topu direğe nişanladı. Ardından Türk futbolcu Aral Şimşir de direğe takıldı. 3. ve son penaltıda ise ayağı kayan Edward Chilufya'nın vuruşu, auta gitti. Son 16 play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Nottingham Forest, son 16'da Midtjylland'ı tarihe geçen penaltılarla eleyerek çeyrek final biletini alan taraf oldu. BENZERİ 40 YIL ÖNCE YAŞANMIŞTI Midtjylland'ın yaşadığı talihsizliğin bir benzerini 1986'da Barcelona, Şampiyon Kulüpler Kupası Finali'nde Steaua Bükreş'e karşı yaşamıştı. Steaua kalecisi Helmuth Duckadam, Barcelona'nın kullandığı 4 penaltıyı da kurtarmış ve maçı penaltılarda 2-0 kazanan Steaua Bükreş katıldığı ilk finalde şampiyon olmuştu.

