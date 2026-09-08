Hedge fon milyarderi John Overdeck ile yaklaşık 20 yıllık eşi Laura Overdeck'in boşanma davası, milyarlarca dolarlık servetin paylaşımı nedeniyle gündemde.

Laura Overdeck'in eşinden 2,17 milyar dolar talep ettiği davada, Two Sigma'daki 6,2 milyar dolarlık hisse en büyük anlaşmazlık konularından biri olarak öne çıkıyor. Talebin kabul edilmesi halinde dava, tarihin en pahalı üçüncü boşanması olabilir.

ABD'nin New Jersey eyaletinde görülen dava, dünyanın en zengin isimlerinden birinin servetinin boşanma sürecinde nasıl paylaşılacağına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya koyuyor.

2,17 MİLYAR DOLARLIK TALEBİN MERKEZİNDE TWO SİGMA HİSSELERİ VAR

Davada en kritik başlıklardan biri, John Overdeck'in kurucu ortaklarından olduğu Two Sigma'daki hissesi.

Overdeck'in şirketteki hissesinin yaklaşık 6,2 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Laura Overdeck'in avukatları ise bu yatırımın evlilik süresince oluşan mal varlığının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Laura Overdeck, söz konusu hissenin yaklaşık yüzde 35'i üzerinde hak talep ediyor. Bu oran, yaklaşık 2,17 milyar dolara karşılık geliyor.

Overdeck ise servetinin evlilik boyunca eşiyle zaten paylaşıldığını savunuyor. Mahkemede verdiği ifadeye göre milyarder, yıllar boyunca yüz milyonlarca dolarlık gelirini ortak hesaba aktardı.

ORTAK HESAPTAN 75 MİLYON DOLAR ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

Davada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise ortak hesapta bulunan para.

John Overdeck'in iddiasına göre Laura Overdeck, boşanma davası açmadan yalnızca bir gün önce ortak hesaptan 75 milyon dolar çekti.

Milyarder, bunun yanı sıra eşine yaklaşık 723 milyon dolarlık bir boşanma tazminatı teklif ettiğini belirtiyor.

Ancak taraflar arasındaki anlaşmazlık yalnızca nakit varlıklarla sınırlı değil. Davanın merkezinde, milyarlarca dolarlık şirket hisselerinin evlilik kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de bulunuyor.

685 MİLYON DOLARLIK GELİR

John ve Laura Overdeck, 1990'lı yıllarda yatırım şirketi DE Shaw & Co.'da tanıştı.

John Overdeck, 2001 yılında David Siegel ve Mark Pickard ile birlikte Two Sigma'yı kurdu. Çift de aynı yıl ilişkiye başladı ve bir yıl sonra evlendi.

Çiftin evlilik öncesi bir mal paylaşımı sözleşmesi bulunmadığı belirtiliyor. Üç çocukları olan çiftin yaklaşık 20 yıllık evliliği, Laura Overdeck'in 2022 yılının başlarında boşanma davası açmasıyla sona erme sürecine girdi.

Overdeck mahkemede, evliliği boyunca toplam 685 milyon dolar gelir elde ettiğini ifade etti. Milyarder, elde ettiği gelir ile Two Sigma'daki hissesinin değerindeki artışın birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

AİLENİN ORTAK VARLIKLARI ARASINDA 900 MİLYON DOLARLIK VAKIF DA VAR

Dava dosyasında yalnızca Two Sigma hisseleri bulunmuyor.

Çiftin ortak varlıkları arasında New Jersey'nin Short Hills bölgesinde bulunan yaklaşık 560 metrekarelik ev ve yaklaşık 900 milyon dolar değerinde varlığa sahip bir hayır vakfı da yer alıyor.

Ailenin çocukları ve diğer aile üyeleri için oluşturulan çeşitli fonlar da servet paylaşımının önemli parçaları arasında bulunuyor.

LAURA OVERDECK'İN MAHKEMEDE İFADE VERMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Davada dikkat çeken hukuki gelişmelerden biri de Laura Overdeck'in duruşmada ifade vermesine veya kendi tanıklarını çağırmasına izin verilmemesi.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre bunun arkasında, Laura Overdeck'in eşinin bilgisayarından elde ettiği iddia edilen gizli e-postalar bulunuyor.

New York Post'ta yer alan haberlere göre ise Laura Overdeck, eşinin e-posta hesabına erişmek ve kendi telefonundaki bazı kanıtları silmekle suçlanıyor.

Bu iddialar, milyarlarca dolarlık mal paylaşımı tartışmasının yanı sıra davanın hukuki boyutunu da daha karmaşık hale getiriyor.

BOŞANMA TWO SİGMA'NIN YÖNETİMİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Davanın olası sonuçları yalnızca Overdeck ailesinin servetiyle sınırlı kalmayabilir.

John Overdeck'in Two Sigma'daki hisselerinin bir bölümünü kaybetmesi, şirket içerisindeki güç dengesini de değiştirebilir. Overdeck ile kurucu ortağı David Siegel arasında daha önce yaşanan anlaşmazlık da şirketin yönetiminde değişikliklere neden olmuştu.

Two Sigma ise boşanma davasını şirketin faaliyetlerinden ayrı tutmaya çalışıyor.

Şirket yatırımcılara gönderdiği mektupta, davanın kişisel bir mesele olduğunu ve Two Sigma'nın davanın tarafı olmadığını belirtti.

2,17 MİLYAR DOLAR VERİLİRSE TARİHE GEÇEBİLİR

Laura Overdeck'in mahkemeden talep ettiği 2,17 milyar doların tamamını alması halinde, dava dünyanın en pahalı boşanmaları arasında yer alabilir.

New York Post'un değerlendirmesine göre bu miktar, Laura Overdeck'in talebinin kabul edilmesi halinde boşanmayı tarihin en pahalı üçüncü boşanması seviyesine taşıyabilir. Aynı zamanda New Jersey'deki en yüksek tutarlı boşanma davalarından biri olması bekleniyor.

Dünyanın en yüksek profilli boşanmaları arasında Jeff Bezos ile MacKenzie Scott'ın ayrılığı da bulunuyor. Çift, 2019 yılında 25 yıllık evliliğin ardından boşandı ve Scott'a yaklaşık 36 milyar dolar değerinde Amazon hissesi ve diğer varlıklar verildi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Melinda French Gates'in 2021'deki boşanmasında ise mal varlığının kesin dağılımı kamuoyuna tam olarak açıklanmadı.

Overdeck çiftinin milyarlarca dolarlık servet paylaşımına ilişkin dava ise devam ediyor. Duruşmaların zamanlama nedeniyle önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.