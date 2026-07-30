Ukrayna'nın en zengin iş insanı ve Shakhtar Donetsk Kulübü Başkanı Rinat Akhmetov, Monaco'da gerçekleştirdiği satın almayla küresel lüks gayrimenkul pazarının en yüksek tutarlı işlemlerinden birine imza attı. Mareterra bölgesindeki Le Renzo binasında yer alan 2 bin 500 metrekarelik mülk, 471 milyon euro değerindeki anlaşmayla el değiştirdi.

REKOR FİYATLI DAİRE HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?

Denizden kazanılan arazi üzerinde yükselen Le Renzo binasındaki rezidans, 5 katlı bir yapıdan oluşuyor. Toplam 21 odaya sahip olan mülk bünyesinde; özel yüzme havuzu, jakuzi, Akdeniz manzaralı geniş teras alanları ve 8 araçlık özel otopark alanı barındırıyor. Söz konusu gayrimenkul, Monaco'nun toprağını genişletme ve ultra lüks segmenti çekme stratejisinin ana parçası olarak konumlanıyor.

BÖLGEDEKİ METREKARE FİYATLARI HANGİ SEVİYEYE ULAŞTI?

Şubat 2026'da yayımlanan resmi gayrimenkul raporlarına göre, Larvotto bölgesindeki metrekare fiyatları ortalama 71 bin 167 euro seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Arazi kısıtlılığı ve küresel ölçekteki yüksek talep nedeniyle, Mareterra gibi yeni inşa edilen özel projelerde metrekare değerleri bu ortalamaların da üzerine çıkıyor.

REKOR SATIN ALMAYI GERÇEKLEŞTİREN RINAT AKHMETOV KİMDİR?

SCM Holding'in kurucusu olan Rinat Akhmetov; madencilik, metalurji ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla Ukrayna'nın en yüksek servete sahip iş insanı konumunda bulunuyor. Akhmetov, 2020 yılında Fransa'nın güneyindeki tarihi Villa Les Cèdres mülkünü de 200 milyon euro karşılığında bünyesine katarak Avrupa lüks gayrimenkul pazarındaki yatırımlarını sürdürmüştü.

SAVAŞ ORTAMINDAKİ DEV ANLAŞMA NASIL YANKI BULDU?

Ukrayna'daki savaşın ülke ekonomisi ve sanayi altyapısı üzerindeki olumsuz etkileri sürerken, Ukraynalı bir iş insanı tarafından gerçekleştirilen bu yüksek tutarlı işlem uluslararası basında geniş yer buldu. Anlaşma, küresel finansal dalgalanmalara rağmen Monaco'nun üst segment gayrimenkul yatırımlarındaki merkez konumunu koruduğunu bir kez daha gösterdi.