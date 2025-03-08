UEFA, 2024'e ilişkin Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'nu yayınladı. Çıkan raporda Avrupa futbolunun en maliyetli kadroları da orta çıktı.

İNGİLİZLER ZİRVEDE

Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'na göre Avrupa'da 4 kulübün 2024'teki kadro değeri 1 milyar euro barajını geçti. Bu kulüpler İngiltere Premier Lig'de yer alan Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Arsenal oldu.

2024'te maaş bütçeleri de dahil edildiğinde en pahalı 20 kulübün 9'u İngiltere'de mücadele eden ekiplerden oluştu.

REAL MADRİD'İN REKORU KIRILDI

Real Madrid'in 2020'deki kadro değeri 1.3 milyar euroya ulaşmış ve bu alanda rekor kırmıştı. Chelsea'nin 2024'teki kadrosu ise şu ana kadar kurulan en maliyetli kadro olarak tarihe geçti. İngiliz ekibinin kadro değeri 1.6 milyar euro oldu. 'Maviler'in kadro değeri Real Madrid'e ait 2020'deki rekorun üzerine çıktı.

2024'te Chelsea'nin ardından en değerli kulüpler sırası ile Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid oldu.