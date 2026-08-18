ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından paylaşılan ve uluslararası basında geniş yer bulan son tahminler, küresel iklim krizinin boyutunu gözler önüne serdi. NOAA'nın verilerine göre, Pasifik Okyanusu üzerinde etkili olan El Nino hava koşulları hızla yoğunlaşmaya devam ediyor. Sonbahar sonu ve kış başlangıcında beklenenden çok daha şiddetli bir zirveye ulaşması öngörülen olayın "rekor kıracak" bir seviyeye ilerlediği kaydedildi.

1982'DEKİ "SÜPER EL NINO"YU GERİDE BIRAKABİLİR

NOAA yetkilileri, mevcut El Nino'nun 1950'ye kadar uzanan modern meteoroloji kayıtlarındaki en şiddetli olay olma olasılığını yaklaşık yüzde 70 olarak açıklandı. Tahminler, bu dalganın 1982-1983 yılları arasında yaşanan ve yıkıcı etkileriyle hatırlanan "Süper El Nino" olayını bile geride bırakabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, yükselen küresel ısınma etkilerinin El Nino ile birleşmesi halinde aşırı sıcaklık dalgalarının, kuraklığın ve doğal afetlerin şiddetinin fırlayacağı konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

2026 VE 2027 İÇİN "EN SICAK YIL" BEKLENTİSİ

Pasifik Okyanusu kaynaklı bir ısınma fenomeni olan ve dünya genelinde sıcaklık artışlarına yol açan El Nino'nun etkisiyle küresel sıcaklık rekorlarının yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor. İklim uzmanları, yaşanan bu rekor şiddetteki sürecin ardından 2026 yılının tarihin en sıcak yılı rekorunu kırmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtirken, 2027 yılının ise kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade ediyor.