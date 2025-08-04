Son olarak Rusya’nın Kuril Adaları açıklarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, bölgede tsunami endişelerini beraberinde getirdi. Sarsıntının yalnızca 10 kilometre derinlikte yaşanması nedeniyle Rus yetkililer, Kamçatka kıyı şeridi için tsunami uyarısı yayımladı.

600 YIL SONRA YANARDAĞ FAALİYETE GEÇTİ

Depremin hemen ardından Kamçatka Yarımadası’ndaki Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra ilk kez patladı. 2 Ağustos’ta gerçekleşen patlamayla birlikte 6 bin metreye ulaşan kül bulutu atmosfere yayıldı. Yalnızca birkaç gün önce, 30 Temmuz’da yine bölgede bulunan Klyuchevskoy Yanardağı lav püskürtmüş ve geniş bir kül örtüsü oluşturmuştu.

MEGA DEPREMLER VOLKANLARI TETİKLİYOR MU?

Tüm bu gelişmelerin, Kamçatka açıklarında kısa süre önce kaydedilen 8.8 büyüklüğündeki megathrust (bindirme) depreminden sonra yaşanması dikkat çekti. Uzmanlar, derin deniz tabanındaki tektonik hareketlerin, yüzeye yakın volkanik sistemlerde aktiviteyi tetikleyebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

HAVACILIK UYARI VERDİ, UÇUŞLAR TEHLİKEDE

Bölgedeki yoğun volkanik aktivite havacılık güvenliğini de tehdit ediyor. Yetkililer, Pasifik hava koridorunu kullanan havayolları için turuncu alarm verdi. Volkanik kül bulutlarının uçak motorları üzerinde ciddi risk oluşturabileceği belirtildi. Öte yandan, artçı depremlerin haftalarca sürebileceği ve yeni patlamaların yaşanabileceği ifade edildi.

TARİHİ FELAKETLER BU KUŞAKTA YAŞANDI

Pasifik Ateş Çemberi, 2011 Japonya tsunamisi ve Fukuşima nükleer felaketi, 1960 Şili depremi (9.5 büyüklüğünde, kaydedilen en büyük deprem) ve 2004 Hint Okyanusu tsunamisi gibi yıkıcı afetlerin yaşandığı bölge olarak da biliniyor.

Jeologlar, bölgedeki sismik riskin her zaman yüksek olduğunu ve hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ NEDİR?

Pasifik Ateş Çemberi, Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen ve Şili’den Japonya’ya, Güneydoğu Asya’dan Yeni Zelanda’ya kadar uzanan yüksek sismik aktiviteye sahip bir kuşaktır. Yeryüzündeki volkanların yaklaşık yüzde 75’i bu bölgede yer alırken, dünya genelindeki depremlerin de büyük kısmı burada meydana gelir.

Söz konusu bölge, tektonik levhaların birbirine çarptığı ve batma zonlarının oluştuğu bir alanda yer aldığı için sık sık büyük depremler, volkanik patlamalar ve tsunamilerle gündeme geliyor.