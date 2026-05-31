Türkiye genelinde yılın ilk aylarından itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaz aylarında da etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, son tahminlere göre özellikle Ege ve Marmara'nın batısında sıcaklıkların normal değerlerin çok üzerinde gerçekleşeceğini ifade etti.
Türkiye genelinde ve İzmir'de son yıllarda giderek artan ısınma eğiliminin devam ettiğini vurgulayan Yüksel, yaz mevsimi boyunca sıcak hava dalgalarının daha sık ve etkili olabileceğini dile getirdi.
YENİ REKOR BEKLENTİSİ
Mayıs ayı itibarıyla batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim ortalamalarının 1 ila 3 derece üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar, haziran, temmuz ve ağustos ayları için de kavurucu bir yaz dönemine işaret ediyor. İzmir özelinde yapılan değerlendirmelere göre, geçtiğimiz yıllarda yaşanan 44-45 derece seviyelerindeki bunaltıcı sıcaklıkların yeniden gündeme gelmesi ihtimaller dahilinde yer alıyor. Yüksek basınç sistemlerinin etkisine bağlı olarak yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirten Yüksel, iklim modellerinin giderek daha sıcak ve kurak dönemleri işaret ettiğini aktardı.
Yaklaşan yaz aylarında yaşanması muhtemel su stresi riskine karşı, uzmanlar tarafından hem bireysel hem de kurumsal düzeyde acil önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor. Şebekelerdeki su kayıplarının en aza indirilmesi, tarımsal faaliyetlerde damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve mevcut su kaynaklarının çok daha verimli kullanılması şart koşuluyor.