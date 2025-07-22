İtalya Serie A’da sezonun gol kralı Mateo Retegui, Suudi Arabistan kulübü Al-Qadsiah'a 68 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu transferle birlikte 26 yaşındaki golcü, futbol tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan oyuncu unvanını kazandı.

28 GOL 9 ASİST ÜRETTİ

Atalanta formasıyla geride kalan sezonda 49 resmi maçta 28 gol ve 9 asist üreten Retegui, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Ancak golcü oyuncu tercihini yüksek maaş teklifinden yana kullanarak Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu.

20 MİLYON EURO'LUK SERVET GİBİ MAAŞ

Edinilen bilgilere göre Al-Qadsiah, Retegui’ye yıllık 20 milyon Euro gibi dudak uçuklatan bir maaş önerdi. Oyuncunun bu astronomik teklifi geri çevirmemesi, transferin önünü açtı. Avrupa'dan birçok büyük takımla adı geçen İtalyan golcünün transfer tercihini Suudi Arabistan'dan yana kullanması futbol dünyasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

EN PAHALI İTALYAN!

Mateo Retegui 68 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile futbol tarihindeki en pahalı İtalyan oldu. Yaklaşık 59 milyon Euro bonservis ödenen Tonali'yi geride bırakan Retegui Transfermarkt verilerine göre ilk sıraya yerleşti.