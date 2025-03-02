Teknoloji devi Google, 1998 yılında Larry Page ve Sergey Brin tarafından kurulduğunda yapılan ilk arama sorgusu merak konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre, Google'da yapılan ilk arama "Gerhard Casper" oldu.

REKTÖRÜN ADI ARANDI

Google'ın kurucularından Larry Page, Google’ın erken test aşamalarında arama motorunun nasıl çalıştığını görmek için ilk arama sorgusu olarak "Gerhard Casper" ismini arattı. Bu nedenle, Gerhard Casper ismi, Google’ın tarihindeki ilk arama sorgusu olarak biliniyor.

GERHARD CASPER KİMDİR?

Gerhard Casper, 1992-2000 yılları arasında Stanford Üniversitesi'nin rektörü olarak görev yapmış Alman-Amerikalı bir hukukçu ve akademisyendir