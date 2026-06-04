Mayıs ayında SEC'e sunulan belgelerle ilk resmi adımı atılan dev projede detaylar netleşti. Halka arz kapsamında yatırımcılara 555,6 milyon A Sınıfı adi hisse sunulacak.

Hisse başına 135 dolar olarak öngörülen sabit fiyat üzerinden, SpaceX'in tek bir seferde tam 75 milyar dolar kaynak sağlaması hedefleniyor. Bu rakam, finans tarihinde bir şirketin halka arz yoluyla topladığı en büyük nakit kütlesi olacak. Mevcut dünya rekorunu 25,6 milyar dolarla elinde tutan Suudi Arabistan'ın milli petrol devi Saudi Aramco'yu neredeyse 3'e katlayacak olan bu hamle küresel piyasalarda erişilmesi güç yeni bir çıta belirleyecek.

TESLA'YI GERİDE BIRAKACAJ DEV ADIM

Halka arz belgeleri üzerinden yapılan finansal hesaplamalar, SpaceX'in toplam piyasa değerinin dudak uçuklatan bir seviyeye, tam 1,77 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor.

Bu olağanüstü değerlemeyle birlikte SpaceX, Elon Musk’ın yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip diğer dev şirketi Tesla’yı da geride bırakarak dünyanın en değerli şirketleri liginde zirveye oynayacak.

MUTLAK GÜÇ ELON MUSK'TA

Halka arzın tamamlanmasının ardından SpaceX yapısında A ve B sınıfı olmak üzere iki farklı adi hisse türü bulunacak:

A Sınıfı Hisseler: Borsada işlem görecek ve her bir hisse sahibine 1 oy hakkı tanıyacak.

B Sınıfı Hisseler: Şirket içi imtiyazı temsil edecek ve her bir hisse tam 10 oy hakkı sağlayacak.

Bu stratejik çift sınıflı hisse yapısı sayesinde, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, halka arz sonrasında şirketteki toplam oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü tek başına elinde bulundurmaya devam edecek. Sahip olduğu bu ezici oy gücüyle Musk, hissedar onayı gerektiren tüm kritik ve majör kararlarda tek belirleyici aktör konumunu koruyacak. Bu hukuki yapı nedeniyle SpaceX, Nasdaq kuralları kapsamında resmi olarak "kontrol edilen şirket" statüsünde değerlendirilecek.

İLK RESMİ 'TRİLYONER' UNVANI

Elon Musk halihazırda 826 milyar dolarlık devasa servetiyle dünyada 1. sırada yer alıyor. Henüz halka arz gerçekleşmeden bile bu seviyeye ulaşan ünlü milyarder, SpaceX'in 12 Haziran'da borsaya girmesi ve şirketin piyasa değerinin 1,77 trilyon dolara fırlamasıyla birlikte, mevcut servetini katlayarak "dünyanın ilk resmi trilyoneri" unvanını çok daha erken bir tarihte cebine koymuş olacak.

Şirketteki yaklaşık yüzde 42'lik öz sermaye payı resmiyet kazanacak olan Musk, Tesla ve diğer teknoloji varlıklarının da eklenmesiyle dünya tarihinin ilk resmi "Trilyoneri" unvanını almaya hiç olmadığı kadar yaklaşacak.

12 HAZİRAN'DA 'SPCX' KODUYLA NASDAQ'TA

ABD basınında geniş yankı uyandıran finans dünyasının merakla beklediği bu devasa operasyonun son aşamasına gelindi. Herhangi bir takvim değişikliği olmaması durumunda, SpaceX hisselerinin "SPCX" koduyla 12 Haziran itibarıyla Nasdaq borsasında resmen işlem görmeye başlaması planlanıyor.