Teknoloji ve uzay sanayisinin önde gelen ismi, tarihin ilk dolar trilyoneri Elon Musk, piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle küresel finans tarihinin en yüksek günlük kayıplarından birini yaşadı. Ünlü milyarderin kişisel serveti, yalnızca 24 saat içerisinde 36 milyar dolar birden eridi.

Piyasalardaki son gelişmeler ve hisse senetlerindeki ani satış baskısı, dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk'ın kişisel varlıklarında devasa bir erimeye yol açtı.

SERVETİ 900 MİLYAR DOLARIN ALTINDA

Bir günde kaydedilen 36 milyar dolarlık tarihi kayıpla birlikte Elon Musk'ın güncel varlığı 881 milyar 100 milyon dolara geriledi.

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Tarihte serveti 1 trilyon dolar eşiğini aşan tek isim olma unvanını elinde bulunduran Musk, yaşanan bu büyük kayba rağmen küresel servet sıralamasındaki liderliğini kaybetmedi. En yakın rakipleriyle arasındaki finansal mesafeyi koruyan Musk, "dünyanın en zengin insanı" unvanını taşımaya devam ediyor.

NEDEN SERVETİ GERİLEDİ?

Elon Musk'ın servetindeki 36 milyar dolarlık bu ani düşüşün ve 1 trilyon dolar sınırının altına gerilemesinin arkasında birkaç temel finansal neden bulunuyor:

SPACEX VE TESLA HİSSELERİ

SpaceX Hisselerindeki Düzeltme: SpaceX'in Haziran 2026'da gerçekleşen tarihi halka arzı (IPO) sonrası hisse fiyatları hızla yükselmiş ve Musk'ı trilyoner statüsüne taşımıştı. Ancak yatırımcıların kâr realizasyonu (kâr satışı) yapmasıyla birlikte SpaceX hisseleri değer kaybetti ve IPO fiyatına yakın seviyelere geriledi.

Tesla Hisselerindeki Gerileme: Musk’ın ana servet kalemlerinden bir diğeri olan Tesla hisselerinde de aynı gün içerisinde yaşanan yaklaşık %3'lük düşüş, kişisel varlığındaki erimeyi hızlandırdı.

PORTFÖY YAPISI VE KAĞIT ÜSTÜNDEKİ VARLIKLAR

Musk’ın serveti nakit paradan değil; esas olarak SpaceX (yaklaşık 4,8 milyar hisse) ve Tesla (~700 milyon hisse) hisse senetlerinden oluşuyor.

Bu denli devasa bir hisse oranına sahip olduğu için, şirketlerin piyasa değerindeki %3-4'lük ufak dalgalanmalar bile doğrudan Musk'ın kişisel varlığından on milyarlarca doların tek günde silinmesine veya eklenmesine yol açıyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEKİ GENEL PİYASA BASKISI

Küresel piyasalarda yüksek büyüme beklentisine sahip teknoloji ve uzay sanayi hisselerine yönelik genel satış baskısı ve yatırımcıların risk iştahının azalması bu düşüşte etkili oldu.