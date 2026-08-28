Opera ve bale dünyasının önemli organizasyonlarından Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl 33’üncü kez ‘perde’ açacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde, Aspendos Antik Tiyatrosu’nda bir opera, iki bale ve bir sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eser yer alacak.

Dev bir sahne prodüksiyonu Carmina Burana

Festivalin seçkin eserlerinden biri de Carl Orff’un dünyaca ünlü sahne kantatı Carmina Burana. Kaderin değişkenliğini, aşkı, dünyanın zevklerini ve hayatın geçiciliğini anlatan eser, 19 ve 21 Eylül’de sahnelenecek…Orkestra, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans topluluklarını aynı sahnede buluşturan koreografik sahne kantatı, zengin sahne kurgusu ve görkemli prodüksiyonuyla büyük ilgi çekecek.

Festival perdesi Atilla ile açılacak

Festival, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 12 Eylül’de sahneleyeceği Giuseppe Verdi’nin görkemli operası Attila ile başlayacak. Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eser, Lorenzo Castriota yönetimindeki orkestra eşliğinde izleyiciyle buluşacak…

Bestecinin erken dönem başyapıtları arasında yer alan üç perdelik Attila, tarihsel olayları güç, sadakat, intikam

ve aidiyet temaları üzerinden etkileyici bir dramatik kurguyla sahneye taşınacak. Hun hükümdarı Attila ile Odabella’nın intikam yemini etrafında gelişen aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu alan eser, Verdi’nin güçlü müziği, etkileyici koro sahneleri ve dramatik anlatımıyla unutulmaz saatler yaşatacak.

Trajik bir aşk hikayesi: Anna Karenina

Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 15 Eylül akşamı sahnelenecek Anna Karenina, Lev Tolstoy’un ölümsüz romanını balenin çağdaş yorumuyla izleyiciye sunacak…

Aşk, sadakat, tutku ve toplum baskısı arasında sıkışan Anna Karenina’nın trajik hikayesini konu alan eser, güçlü dramatik anlatımıyla festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alacak. Eser, Young Soon Hue’nun neo-klasik yorumu ve orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.

Görkemli bir kapanış Spartacus

Festival 25-26 Eylül’de, Kazakistan’ın köklü sanat kurumlarından Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosunun sahneleyeceği ‘Spartacus’ balesiyle sona erecek. Bestesi Aram Haçaturyan’a, librettosu Nikolai Volkov’a, redaksiyonu Yuri Grigorovich’e, koreografisi ise Kazakistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Zaurbek Raybayev’e ait olan Spartacus, Roma İmparatorluğu’na karşı özgürlük mücadelesi veren ünlü gladyatörün destansı hikayesini sahneye taşıyacak. Güçlü dramatik yapısı ve etkileyici koreografisiyle eser, festivali görkemli bir kapanışla taçlandıracak.