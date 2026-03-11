Geçmişi yaklaşık olarak 12 bin yıla dayanan Göbeklitepe, Neolitik dönemde inşa edildiği bilinen bir antik şehir. Tarihin bilinen ilk insan yapımı yer olma özelliğini taşıyan ve anıtsal taş yapılar, toplumsal hayata dair taşıdığı izler ve geçmişe tuttuğu ışık ile Göbeklitepe 2019 yılında ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Kayıt altına alınan ziyaretçi sayısı 2026 yılının ilk çeyreğine kadarlık kısımda 4 milyon 100 bin olarak ölçüldü.

TARİHİN SIFIR NOKTASI DENİLİYOR

Avcı-toplayıcı görevleri üstlenen ilkel toplumların inşa ettiği ilk tapınak olarak tarihin sıfır noktası olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe'de T biçiminde dev kalker sütunlar, insanlık tarihini değiştirecek nitelikte bir buluş olmuştu. Şanlıurfa şehir merkezine 18 kilometre kadar uzaklıkta kalan kazı alanı 1963 yılında bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmaları esnasında fark edilmişti.

Ancak bölgenin gerçek önemi 1994 yılında keşfedildi. Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından başlatılan kazılar ile bölge ortaya çıktı. Bölgede bugün bile yapılan araştırmalar, höyükte en az 20 büyük yapının yer aldığını ve bunların yalnızca küçük bir kısmının ortaya çıkarıldığını gösteriyor.

ZİYARETÇİ REKORU KIRDI

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Göbeklitepe 2019 yılında ziyarete açılmıştı. Resmi açılışını ardından 4 milyon 100 bin ziyaretçi ağırlayan 'tarihin sıfır noktası' şeklinde adlandırılan ören yeri bu kapsamda rekora imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ''Taş Tepeler Projesi'' ile hem Göbeklitepe hem de çevresindeki neolitik dönem yapılarının turizme kazandırılması hedefleniyor. Uzmanlara göre çalışmalar sayesinde önümüzdeki yıllarda otalama yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonun üzerine çıkabilir.