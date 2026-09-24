Tarihimizde ilk kez yer aldığımız UEFA Uluslar A Ligi’nde dev randevu: A Milli Futbol Takımımız, dünya devi Fransa’yı saat 21.45’te ağırlıyor. Kocaeli Stadı’nda yer yerinden oynayacak, tüm Türkiye tek yürek olup haykıracak: “Kesin şu Horoz’un sesini!” Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps’ın koltuğunu efsane Zinedine Zidane’a emanet eden Fransa, yeni bir sayfa açarak karşımıza çıkıyor.

YANİ BİZ DE TÜRKİYEYİZ!

Michael Olise, Ousmane Dembele ve Kylian Mbappe gibi dünyanın en korkulan, en süratli hücum hatlarından birine sahip olan Horozlar karşısında işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ancak unuttukları bir şey var; Bizim Çocuklar için hiçbir şey imkânsız değil! Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılarımız, Kocaeli’yi Fransa’ya dar etmek ve zaferle başlamak için sahaya çıkıyor.