Sözleşme, General Dynamics Electric Boat ile HII Newport News Shipbuilding şirketlerine verildi. Yeni denizaltıların üretiminin yanı sıra tersanelerin kapasitesinin artırılması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve üretim sürecinde yaşanan gecikmelerin azaltılması için de önemli yatırımlar yapılacak. Böylece hem inşa sürecinin hızlandırılması hem de gelecekte teslimatların planlanan takvime daha uygun ilerlemesi hedefleniyor.

İKİ FARKLI GÖREV İÇİN ÜRETİLECEK

Anlaşma kapsamında üretilecek Virginia sınıfı denizaltılar; denizaltı ve gemi avı, istihbarat toplama, özel kuvvet operasyonları ve kara hedeflerine seyir füzesi saldırıları gibi görevlerde kullanılacak. Columbia sınıfı denizaltılar ise hizmet ömrünün sonuna yaklaşan Ohio sınıfının yerini alacak ve ABD'nin deniz konuşlu nükleer caydırıcılığının temel unsurlarından biri olacak.

Yetkililer, her iki programın aynı anda yürütülmesinin ABD denizaltı üretim altyapısı açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu nedenle anlaşma yalnızca yeni platformların inşasını değil, üretimde görev alacak iş gücünün artırılmasını ve kritik parça tedarikinin güvence altına alınmasını da kapsıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

ABD Donanması son yıllarda artan üretim gecikmeleri nedeniyle hedeflenen denizaltı teslimatlarının gerisinde kalmıştı. Yeni sözleşmeyle birlikte tersanelerin modernize edilmesi, yeni çalışanların istihdam edilmesi ve üretim süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor. Uzmanlar, bu yatırımın yalnızca mevcut filonun yenilenmesini değil, özellikle Hint-Pasifik bölgesinde artan askeri rekabet karşısında ABD'nin denizaltı kapasitesini uzun yıllar boyunca güçlü tutmayı amaçladığını değerlendiriyor.