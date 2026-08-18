Oyunculuğunun yanı sıra farklı ilgi alanlarıyla da dikkat çeken Fadik Sevin Atasoy, bu kez Japonya’dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Japonya’nın samuray geleneğiyle öne çıkan Tsushima Adası’nda eğitim alan Atasoy, deneyimine ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“TARİHTE İLK KEZ KADIN SAMURAY EĞİTİMİ İÇİN SEÇİLDİM''

Samuray eğitimine devam eden Atasoy, kadınlara yönelik bu eğitim programında seçilen öğrenciler arasında yer almaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Atasoy paylaşımında, samuray geleneğinin yalnızca fiziksel güçten ibaret olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tarihte ilk kez kadın samuray eğitimi için seçilenlerin arasında olmaktan gurur duyuyorum. Samuray geleneğinde güç, saldırmakta değil; cesarette, sadakatte, öz disiplinde ve baskı altında sükûnetini koruyabilmektedir.”

SAMURAY OKULUNA NASIL KABUL EDİLDİ?

Atasoy, daha önce yaptığı açıklamada Japonya’daki samuray okuluna kabul sürecini de anlatmıştı. Böyle bir okulun varlığını öğrendikten sonra araştırma yaptığını ve başvuruda bulunduğunu söyleyen oyuncu, gerçekleştirilen mülakatın ardından eğitime kabul edildiğini belirtmişti.

Seçilme sürecinde geçmişte aldığı eğitimlerin de etkili olduğunu ifade eden Atasoy, dört yıl eskrim eğitimi aldığını, Muay Thai yaptığını ve sertifikalı yoga ile meditasyon eğitmeni olduğunu açıklamıştı. İngilizce bilmenin de okulun şartları arasında bulunduğunu söyleyen oyuncu, eğitimini Tsushima Adası’nda sürdürüyor.

Atasoy’un Japonya’dan paylaştığı yeni fotoğraflar, samuray kültürüne olan ilgisini bir kez daha ortaya koyarken, oyuncunun bu sıra dışı deneyimi sosyal medyada da ilgi gördü.