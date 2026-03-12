Orta Doğu’daki artan çatışma riski, dünya finans piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Japonya’nın önde gelen borsa endeksi Nikkei, yatırımcıların jeopolitik belirsizlikten kaçınmasıyla son yılların en keskin değer kayıplarından birini yaşadı. Küresel piyasalarda savaş endişeleri büyürken, Tokyo Borsası’nda sert bir satış dalgası görüldü. Nikkei 225 endeksi, tek günde yüzde 7,7 değer kaybederek uzun yıllar sonra karşılaşılan en büyük düşüşlerden birini kaydetti. Piyasalardaki sert düşüşte, Orta Doğu’daki gerilim ve küresel ekonomik risk algısı belirleyici oldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, ASYA BORSLARINDA SATIŞLARI ETKİLEDİ Ekonomi analistleri, jeopolitik gerginliğin enerji fiyatları, uluslararası ticaret yolları ve küresel büyüme üzerinde ciddi baskılar oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu gelişme, özellikle Asya piyasalarında yatırımcıların risk iştahını hızlı bir şekilde düşürdü.

